OnePlus duyurdu: OnePlus 11 dört büyük Android güncellemesi alacak

Tam Boyutta Gör OnePlus, yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 11’i küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonun duyurusuna sayılı günler kala OnePlus CEO'su Pete Lau, cihazın güncelleme desteği konusunda şaşırtıcı bir duyuru paylaştı.

OnePlus 11, dört büyük Android güncellemesi alacak

Bilindiği üzere Android pazarında birçok marka, cihazlar için iki ila üç yıllık bir güncelleme desteği sunuyor. Bu konuda kısa süre önce Samsung, bazı Galaxy cihazlar için güncelleme desteğini dört yıla kadar uzattığını duyurmuştu. Şimdi de OnePlus CEO’su Pete Lau, OnePlus 11 için dört büyük işletim sistemi ve beş yıl güvenlik olmak üzere genişletilmiş bir güncelleme desteği sunulacağını açıkladı.

Bu bağlamda OnePlus 11, dört büyük Android sürümüne ev sahipliği yapacak. Böylece kullanıcıların, önümüzdeki birkaç yıl içinde Android 14, Android 15, Android 16 ve hatta Android 17 güncellemesine kavuşacağı onaylandı diyebiliriz.

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Yapılan açıklamada yetkili isim, genişletilmiş güncelleme desteğinin başka cihazlar için geçerli olup olmayacağına veya sadece amiral gemisi cihazlara mı özel olacağına değinmedi. Bilmeyenler için günümüzde Apple, iPhone’lar için üç ila yedi yıl arasında güncelleme desteği sunuyor. Android tarafında bu sürelere ulaşılmamış olsa da, Samsung ve OnePlus’ın aldığı kararın önemli bir gelişmeyi temsil ettiğini söyleyebiliriz.

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