Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus duyurdu: OnePlus 11 dört büyük Android güncellemesi alacak

    Yeni amiral gemisi OnePlus 11 yakında küresel pazara adım atacak. Bugün akıllı telefon devi, OnePlus 11'in Android 17'ye kadar dört büyük işletim sistemi güncellemesi alacağını duyurdu.
    1
    OnePlus 11, dört büyük Android güncellemesi alacak Tam Boyutta Gör
    OnePlus, yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 11’i küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonun duyurusuna sayılı günler kala OnePlus CEO'su Pete Lau, cihazın güncelleme desteği konusunda şaşırtıcı bir duyuru paylaştı.

    OnePlus 11, dört büyük Android güncellemesi alacak

    Bilindiği üzere Android pazarında birçok marka, cihazlar için iki ila üç yıllık bir güncelleme desteği sunuyor. Bu konuda kısa süre önce Samsung, bazı Galaxy cihazlar için güncelleme desteğini dört yıla kadar uzattığını duyurmuştu. Şimdi de OnePlus CEO’su Pete Lau, OnePlus 11 için dört büyük işletim sistemi ve beş yıl güvenlik olmak üzere genişletilmiş bir güncelleme desteği sunulacağını açıkladı.

    Bu bağlamda OnePlus 11, dört büyük Android sürümüne ev sahipliği yapacak. Böylece kullanıcıların, önümüzdeki birkaç yıl içinde Android 14, Android 15, Android 16 ve hatta Android 17 güncellemesine kavuşacağı onaylandı diyebiliriz.

    Yapılan açıklamada yetkili isim, genişletilmiş güncelleme desteğinin başka cihazlar için geçerli olup olmayacağına veya sadece amiral gemisi cihazlara mı özel olacağına değinmedi. Bilmeyenler için günümüzde Apple, iPhone’lar için üç ila yedi yıl arasında güncelleme desteği sunuyor. Android tarafında bu sürelere ulaşılmamış olsa da, Samsung ve OnePlus’ın aldığı kararın önemli bir gelişmeyi temsil ettiğini söyleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 New Edition
    General Mobile GM21 New Edition
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 14s
    HP 14s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız