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    OnePlus 11 kanlı canlı görüntülendi! İşte tasarımı

    Önümüzdeki günlerde OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 11 ailesini duyuracak. Şimdi de etkinliğe sayılı günler kala OnePlus 11, kanlı canlı görüntülendi. İşte tasarımı
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    OnePlus 11 kanlı canlı görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    4 Ocak tarihli özel bir etkinlikte tanıtılması beklenen OnePlus 11, bu kez kanlı canlı görüntülendi. Yeni görseller, Android pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlan telefona erken bakış fırsatı sunuyor. Gelin amiral gemisi cihazın detaylarına hep birlikte bakalım. 

    OnePlus 11 bu kez kanlı canlı görüntülendi

    Yeni görüntülere bakıldığında OnePlus 11, ön tarafında kavisli kenarlara sahip delikli ekrana ev sahipliği yapıyor. Cihazın arka kısmında ise, oldukça şık görünen Hasselblad logolu dairesel bir kamera modülü yer alıyor. Telefonun sağ tarafı ile birleşen bu bölümün, kesinlikle dikkat çektiğini söyleyebiliriz. 

    OnePlus 11 kanlı canlı görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca OnePlus 11'in üst kenarında mikrofon ve hoparlör için ayrılan iki delik bulunuyor. Cihazın alt kısmında ise SIM yuvası, mikrofon, USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası yer alıyor.

    OnePlus 11 beklenen özellikler

    Sızıntılara göre OnePlus 11, 3216 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç E4 AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak yeni telefon, Hasselblad imzası taşıyan 50 megapiksel Sony IMX890 birincil kamera, 48 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 32 megapiksel telefoto lens içeren üçlü kamera ünitesi ile karşımıza çıkacak.

    Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında ise Android 13 destekli ColorOS 13, 100W hızlı şarj, 5.000mAh pil, uyarı kaydırıcı, ekran altı parmak izi tarayıcı ve dünyanın ilk biyonik titreşim motoru yer alıyor. Buna ek olarak OnePlus 11, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleşen 12GB + 256GB, 16GB + 256GB ve 16GB + 512GB gibi üç konfigürasyonda satışa sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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