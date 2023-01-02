OnePlus 11 kanlı canlı görüntülendi! İşte tasarımı

OnePlus 11 bu kez kanlı canlı görüntülendi
Yeni görüntülere bakıldığında OnePlus 11, ön tarafında kavisli kenarlara sahip delikli ekrana ev sahipliği yapıyor. Cihazın arka kısmında ise, oldukça şık görünen Hasselblad logolu dairesel bir kamera modülü yer alıyor. Telefonun sağ tarafı ile birleşen bu bölümün, kesinlikle dikkat çektiğini söyleyebiliriz.
OnePlus 11 beklenen özellikler
Sızıntılara göre OnePlus 11, 3216 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç E4 AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak yeni telefon, Hasselblad imzası taşıyan 50 megapiksel Sony IMX890 birincil kamera, 48 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 32 megapiksel telefoto lens içeren üçlü kamera ünitesi ile karşımıza çıkacak.
Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında ise Android 13 destekli ColorOS 13, 100W hızlı şarj, 5.000mAh pil, uyarı kaydırıcı, ekran altı parmak izi tarayıcı ve dünyanın ilk biyonik titreşim motoru yer alıyor. Buna ek olarak OnePlus 11, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleşen 12GB + 256GB, 16GB + 256GB ve 16GB + 512GB gibi üç konfigürasyonda satışa sunulacak.
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d