Tam Boyutta Gör OnePlus markası 7 Şubat'ta Hindistan'da düzenleyeceği etkinlikte bir dizi yeni ürün tanıtacak. Çinli şirket söz konusu tarihte OnePlus 11 ve OnePlus Buds Pro 2 kablosuz kulaklığın global lansmanını yapacak. Ayrıca ilk klavye modelini ve yeni OnePlus TV 65 Q2 Pro'yu sahneye çıkaracak.

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Görünüşe bakılırsa firma aynı gün OnePlus 11R akıllı telefonunun lansmanını da yapacak. Amazon Hindistan, mobil uygulaması üzerinden cihazın 7 Şubat 2023 Salı günü Hindistan'da çıkış yapacağını gösteren bir bildirim gönderdi.

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OnePlus 11R hakkında bilinenler

OnePlus 11R'nin FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekran taşıması bekleniyor. Akıllı telefon için konuşulanlar arasında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı da var. Kutudan Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ile çıkacak.

OnePlus 11R'nin diğer açığa çıkan özelliklerini 50 + 12 + 2 megapiksel sensör içeren üçlü arka kamera, 16 megapiksel selfie kamerası ve 100W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya olarak sıralayabiliriz.

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OnePlus 11R lansman tarihi açığa çıktı: Yakında tanıtılıyor