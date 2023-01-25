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    Anlık Bildirim

    OnePlus 11R lansman tarihi açığa çıktı: Yakında tanıtılıyor

    OnePlus'ın bir süredir sızıntılarıyla gündemi meşgul eden yeni akıllı telefonu sonunda tanıtılıyor. Amazon Hindistan, OnePlus 11R'nin lansman tarihini açıkladı.
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    OnePlus 11R lansman tarihi açığa çıktı: Yakında tanıtılıyor Tam Boyutta Gör
    OnePlus markası 7 Şubat'ta Hindistan'da düzenleyeceği etkinlikte bir dizi yeni ürün tanıtacak. Çinli şirket söz konusu tarihte OnePlus 11 ve OnePlus Buds Pro 2 kablosuz kulaklığın global lansmanını yapacak. Ayrıca ilk klavye modelini ve yeni OnePlus TV 65 Q2 Pro'yu sahneye çıkaracak.

    Görünüşe bakılırsa firma aynı gün OnePlus 11R akıllı telefonunun lansmanını da yapacak. Amazon Hindistan, mobil uygulaması üzerinden cihazın 7 Şubat 2023 Salı günü Hindistan'da çıkış yapacağını gösteren bir bildirim gönderdi.

    OnePlus 11R lansman tarihi açığa çıktı: Yakında tanıtılıyor Tam Boyutta Gör

    OnePlus 11R hakkında bilinenler

    OnePlus 11R'nin FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekran taşıması bekleniyor. Akıllı telefon için konuşulanlar arasında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı da var. Kutudan Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ile çıkacak.

    OnePlus 11R'nin diğer açığa çıkan özelliklerini 50 + 12 + 2 megapiksel sensör içeren üçlü arka kamera, 16 megapiksel selfie kamerası ve 100W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya olarak sıralayabiliriz.

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    MaDMaxiBo 6 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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