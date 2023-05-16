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    OnePlus 12'den ilk bilgiler geldi: Snapdragon 8 Gen 3, periskop kamera ve daha fazlası

    OnePlus'ın merakla beklenen telefonu OnePlus 12 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Amiral gemisi telefon, Snapdragon 8 Gen 3 ve önemli kamera yükseltmeleri içerebilir. İşte detaylar
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    OnePlus 12'den ilk bilgiler geldi: Kamerasıyla rakipsiz olabilir Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce OnePlus Ace 2V ve Nord 3 olmak üzere bütçe telefonlarını tanıtan OnePlus, OnePlus 11'in halefi için hazırlıklara başladı. Bildiğiniz üzere OnePlus 11, uygun fiyatı ve performansı ile akıllı telefon rekabetinde ses getirmeyi başardı. Şimdi yeni paylaşılan bir rapor, OnePlus 12'nin bazı özellikleri hakkında ipuçları içeriyor. 

    OnePlus 12'den ilk bilgiler geldi

    Paylaşılan raporda, OnePlus'ın halihazırda "SM8650" model numaları bir cihaz üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Bununla birlikte sızıntıda karşımıza çıkan model numarası, Qualcomm'un yaklaşmakta olan amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'e atıfta bulunuyor. Snapdragon 8 serisi düşünüldüğünde bu telefonun OnePlus 12 olması kuvvetle muhtemel.

    Ayrıca sızıntı kaynağı, cihazın yeni bir periskop kamera ile test edildiğini ve Snapdragon 8 Gen 3'ün bu yılında sonunda tanıtılacağını bildirdi. Bildirilenlere göre amiral gemisi işlemci, bir Cortex-X4 çekirdeğine ve 5 ek performans çekirdeğine sahip olacak. Bu noktada 1+5+2 konfigürasyonuna yönelen Qualcomm, önemli performans iyileştirmeleri ile karşımıza çıkabilir.

    Yeni ve geliştirilmiş periskop lensin eklenmesiyle, OnePlus 12'nin daha iyi yakınlaştırma gibi yükseltmeler içereceğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere bu sensör, çoğunlukla Galaxy S23 Ultra gibi amiral gemisi sınıfı modellerde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla OnePlus 12, hem performans hem de kamera odaklı bir model olacak gibi gözüküyor. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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