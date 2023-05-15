OnePlus Ace 2 Pro özellikleri sızdırıldı: Yakında geliyor!

Tam Boyutta Gör OnePlus Ace 2 Pro, şirketin yeni amiral gemisi telefonu olacak. Teknik özellikleri ortaya çıkan telefonun küresel pazarda OnePlus 11RT olarak tanıtılması bekleniyor.

OnePlus Ace 2V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay önce eklendi

OnePlus Ace 2 serisinin yeni üyesi Ace 2 Pro olacak. Şirket, gelecek model hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak şimdiden cihazın temel özellikleri ortaya çıktı. İşte OnePlus 11RT diğer adıyla Ace 2 Pro hakkında tüm bilinenler:

Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre, OnePlus Ace 2 Pro modeli ile seri tamamlanmış olacak. Ace 2 Pro’nun daha uygun fiyatlı amiral gemisi bir telefon olacağı söyleniyor. Muhtemelen, OnePlus 11 modelinin bazı özelliklerini taşımayacak.

Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile gelecek telefon, 1.5K çözünürlüğü destekleyen kavisli bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun ekranını tedarik eden ismin BOE olduğu söyleniyor. Kamera ve pil (batarya) açısından Ace 2 modeline kıyasla bir geliştirme olmayacak.

OnePlus Ace 2 Pro’nun 2023’ün ikinci yarısında çıkması bekleniyor.

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OnePlus Ace 2 Pro teknik özellikleri sızdırıldı