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    Anlık Bildirim

    OnePlus Ace 2 Pro özellikleri sızdırıldı: Yakında geliyor!

    OnePlus Ace 2 serisinin yeni modeli yakında tanıtılacak. OnePlus'ın yeni üst seviye akıllı telefonu olacak Ace 2 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı.         
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    oneplus ace 2 pro özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus Ace 2 Pro, şirketin yeni amiral gemisi telefonu olacak. Teknik özellikleri ortaya çıkan telefonun küresel pazarda OnePlus 11RT olarak tanıtılması bekleniyor.

    OnePlus Ace 2 serisinin yeni üyesi Ace 2 Pro olacak. Şirket, gelecek model hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak şimdiden cihazın temel özellikleri ortaya çıktı. İşte OnePlus 11RT diğer adıyla Ace 2 Pro hakkında tüm bilinenler:

    Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre, OnePlus Ace 2 Pro modeli ile seri tamamlanmış olacak. Ace 2 Pro’nun daha uygun fiyatlı amiral gemisi bir telefon olacağı söyleniyor. Muhtemelen, OnePlus 11 modelinin bazı özelliklerini taşımayacak.

    Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile gelecek telefon, 1.5K çözünürlüğü destekleyen kavisli bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun ekranını tedarik eden ismin BOE olduğu söyleniyor. Kamera ve pil (batarya) açısından Ace 2 modeline kıyasla bir geliştirme olmayacak.

    OnePlus Ace 2 Pro’nun 2023’ün ikinci yarısında çıkması bekleniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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