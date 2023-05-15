OnePlus Ace 2 Pro özellikleri sızdırıldı: Yakında geliyor!

OnePlus Ace 2 serisinin yeni üyesi Ace 2 Pro olacak. Şirket, gelecek model hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak şimdiden cihazın temel özellikleri ortaya çıktı. İşte OnePlus 11RT diğer adıyla Ace 2 Pro hakkında tüm bilinenler:
Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre, OnePlus Ace 2 Pro modeli ile seri tamamlanmış olacak. Ace 2 Pro’nun daha uygun fiyatlı amiral gemisi bir telefon olacağı söyleniyor. Muhtemelen, OnePlus 11 modelinin bazı özelliklerini taşımayacak.
Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile gelecek telefon, 1.5K çözünürlüğü destekleyen kavisli bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun ekranını tedarik eden ismin BOE olduğu söyleniyor. Kamera ve pil (batarya) açısından Ace 2 modeline kıyasla bir geliştirme olmayacak.
OnePlus Ace 2 Pro’nun 2023’ün ikinci yarısında çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.