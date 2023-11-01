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Sony'nin Lytia serisi kamera sensörleri akıllı telefon pazarında hızla popülerlik kazanıyor. Bu sensörleri önümüzdeki dönemde pek çok farklı markanın üst düzey cihazlarında göreceğiz. Bunlardan biri de OnePlus olacak. Şirket yakında çıkış yapacak OnePlus 12'yi Sony Lytia ailesinden üst sınıf bir kamera sensörüyle donattığını açıkladı.

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Sony'nin Weibo'daki Lytia hesabı da benzer bir açıklama yaptı. Yapılan paylaşımlarda özel sensörün normalden çok daha fazla ışık yakalayacağı da belirtiliyor. Diğer ayrıntılar ne yazık ki henüz mevcut değil. Ancak, Digital Chat Station bu konuda merakları giderecek bir takım açıklamalarda bulundu.

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Sony LYT-T808 kullanabilir

Çinli kaynak, katlanabilir OnePlus Open'da kullanılan LYT-T808 sensöründen bahsedildiğini söylüyor. OnePlus 12'deki sensörün tek farklı çözünürlüğü olacak. Aktarılan bilgilere göre amiral gemisi akıllı telefonda 48 megapiksel yerine 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir LYT-T808 ana kamera sensörü görev yapacak.

OnePlus, Lytia serisi çözümler için Sony ile ortaklık kuran tek marka değil. Diğer BBK markası Vivo da X100 isimli amiral gemisi akıllı telefonunda LYT800 kamera sensörüne yer verecek. Ancak görünen o ki OnePlus 12 daha üst düzey bir sensörle gelecek. Cihazın önümüzdeki ay Çin'de çıkış yapacağı ve hemen ardından 2024'ün başlarında global pazarda piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

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OnePlus 12, Sony'nin üst düzey Lytia kamera sensörü ile geliyor