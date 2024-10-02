OnePlus 13, batarya kapasitesiyle iddialı geliyor

Qualcomm'un yakında tanıtılacak Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini ilk kullanacak telefonlardan biri olacak olan OnePlus 13'ün, 24 GB LPDDR5X RAM seçeneğinin bulunacağı belirtilmişti. Şimdi ise telefonun bataryası ve şarj hızıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı.
6.000 mAh pil ve 100W şarj hızı
X platformundan Yogesh Brar kullanıcısının iddiasına göre OnePlus 13, 6.000 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile gelecek. Üstelik şirket bunu telefonun kalınlığını ve ağırlığını arttırmadan gerçekleştirecek. OnePlus'un "Glacier" adını verdiği teknoloji, silikon karbür katot ile pilin enerji yoğunluğunun artmasını sağlıyor. Bu sayede aynı hacimde daha fazla kapasite sunulabiliyor. OnePlus, bu teknolojiyi daha önce Ace 3 Pro'da kullanmıştı, şimdi de OnePlus 13 modeline getiriyor. OnePlus 13, bunun yanında 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızıyla, hızlı şarj konusunda da iddialı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.