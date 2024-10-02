OnePlus 13, batarya kapasitesiyle iddialı geliyor

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Tam Boyutta Gör OnePlus, amiral gemisi modeli OnePlus 13'ü bu ayın sonuna doğru tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtıma az bir süre kala telefona ait özellikler de netleşmeye başladı.

Qualcomm'un yakında tanıtılacak Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini ilk kullanacak telefonlardan biri olacak olan OnePlus 13'ün, 24 GB LPDDR5X RAM seçeneğinin bulunacağı belirtilmişti. Şimdi ise telefonun bataryası ve şarj hızıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı.

6.000 mAh pil ve 100W şarj hızı

X platformundan Yogesh Brar kullanıcısının iddiasına göre OnePlus 13, 6.000 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile gelecek. Üstelik şirket bunu telefonun kalınlığını ve ağırlığını arttırmadan gerçekleştirecek. OnePlus'un "Glacier" adını verdiği teknoloji, silikon karbür katot ile pilin enerji yoğunluğunun artmasını sağlıyor. Bu sayede aynı hacimde daha fazla kapasite sunulabiliyor. OnePlus, bu teknolojiyi daha önce Ace 3 Pro'da kullanmıştı, şimdi de OnePlus 13 modeline getiriyor. OnePlus 13, bunun yanında 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızıyla, hızlı şarj konusunda da iddialı olacak.

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