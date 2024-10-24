OnePlus 13, selefinden daha yüksek bir fiyatla satışa sunulacak

OnePlus, 31 Ekim'de Çin'de yeni amiral gemisi modeli OnePlus 13'ü tanıtacak. Şirket, cihazla ilgili detayları yavaş yavaş paylaşırken, telefonun resmi tasarımı da ortaya çıkmış durumda. Lansman öncesinde, cihazın fiyatı sızdırıldı ve duyumculara göre OnePlus 13'ün yaklaşık 659$ fiyat etiketiyle çıkması bekleniyor. Bu fiyat, önceki model olan OnePlus 12'den yaklaşık 56$ daha yüksek. Ancak, OnePlus’ın lansman sırasında sunacağı indirimler ve promosyonlarla bu fiyat farkını dengelemesi olası.
Cihazın donanım tarafında ise Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite yonga seti kullanılacak. Bu yonga setine, 24GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı eşlik edecek. AnTuTu benchmark testinde 3.094.447 puan alan bu cihaz, güçlü performansıyla dikkat çekecek.
OnePlus 13'ün, ısınmayı önlemek amacıyla ikinci nesil Tiangong Soğutma Sistemi Pro ile donatıldığı biliniyor. Ayrıca Tidal Motoru, Aurora Motoru, E-Spor Bağımsız Grafik Motoru ve Yapay Zeka Hızlandırma Çözümü gibi performansı artıracak yazılımsal özellikler de cihazda bulunacak.
Tasarım tarafında ise Beyaz Şafak Işığı, Mavi Saat ve Obsidyen Gizemli Alem olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek olan cihaz, kavisli ekranı ve şık, premium yapısıyla dikkat çekiyor. Kamera kurulumunda 50MP ana sensörle desteklenen üçlü bir sistem yer alacak. Diğer sensörlerle ilgili detaylar henüz bilinmiyor olsa da, optik görüntü sabitleme ve gece modu gibi özelliklerin yer alması bekleniyor.
Yazılım açısından, OnePlus 13 Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile gelecek. Ancak, global versiyonu OxygenOS 15 ile çalışacak ve bu yazılımın duyurusu yarın yapılacak. Son olarak, 100W kablolu ve 50W manyetik kablosuz hızlı şarj destekleyen güçlü bir batarya, cihazın şarj sorununu minimuma indirecek. Bu sayede kullanıcılar gün içinde hızlı ve pratik bir şarj deneyimi yaşayabilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu