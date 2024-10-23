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    Oppo’nun yeni amiral gemisi, sektörde bir ilke imza atacak

    Akıllı telefon pazarındaki yenilikçi hamleleriyle bilinen Oppo, yakın zamanda tanıtacağı yeni amiral gemisi serisi Oppo Find X8’de oldukça dikkat çekici bir ilke imza atacak.

    Oppo’nun yeni amiral gemisi, sektörde bir ilke imza atacak Tam Boyutta Gör

    OPPO, 24 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek olan küresel lansman etkinliğinde yeni amiral gemisi Find X8 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Özellikle Find X8 Pro modeli, teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. OPPO’nun yetkili isimlerinden Zhou Yibao’nun doğruladığı bilgilere göre, bu modelde sektörün ilk çift periskop telefoto kamera sistemi yer alacak. Bu yenilikçi yapı, bir telefoto lensin uzaktaki manzaraları çekerken, diğerinin ise portre çekimlerinde detayları ve doğal görünümü iyileştirmek için optimize edildiğini gösteriyor.

    Kamera sistemiyle ilgili paylaşılan örnek fotoğraflar, cihazın görüntü kalitesinde önemli geliştirmeler olduğunu işaret ediyor. Görünüşe göre, Find X8 Pro’nun kamera sistemi ciddi anlamda yükseltilmiş olacak.

    Find X8 Pro’nun kamerası, 50 megapiksel OIS destekli Sony LYT-800 ana kamera, 50MP ultra geniş açılı lens ve çift telefoto kamera ile donatılacak. MediaTek Dimensity 9400 yonga setinin ise, cihazın görüntü işleme kapasitesini ciddi anlamda artıracağı düşünülüyor.

    Cihazın ekran tarafında ise 6.78 inçlik micro-quad kavisli LTPO OLED ekran dikkat çekiyor. 1.5K çözünürlük (2760 x 1264 piksel) ve 120Hz yenileme hızı sunan bu ekran, canlı renkler ve akıcı animasyonlar sağlama hedefiyle üretilmiş. BOE tarafından üretilen bu ekran, OPPO’nun tasarım ve performans dengesine verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Find X8 serisi, kavisli tasarımdan düz sırt tasarımına geçerek kullanıcıların estetik taleplerini karşılamayı hedefliyor.

    MediaTek Dimensity 9400 yonga seti, gelişmiş performansı ve enerji verimliliğiyle öne çıkıyor. Özellikle yonga setinin gelişmiş Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) sayesinde, cihaz düşük ışık koşullarında dahi detaylı fotoğraflar çekebilecek. Bu donanım optimizasyonları, çoklu görevlerde ve oyun performansında da akıcılık sağlayacak.

    Batarya konusunda ise Find X8 Pro, 5910mAh kapasiteye sahip güçlü bir batarya ile geliyor. OPPO, cihazın iPhone 16 Pro Max’e kıyasla belirli senaryolarda daha iyi performans gösterdiğini de vurguluyor. Bu başarının arkasındaki en büyük nedenlerden biri ise silikon-karbon anot batarya teknolojisi. Bu teknoloji, daha hızlı şarj süreleri ve daha uzun batarya ömrü sunarak yoğun kullanım gerektiren kullanıcıların endişelerini azaltmayı hedefliyor.

    Sonuç olarak, OPPO Find X8 serisi, yenilikçi kamera sistemi, güçlü yonga seti ve yüksek kaliteli ekranıyla dikkat çeken bir amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Düz tasarıma geçiş ise estetik açıdan sade ve modern bir görünüm arayan kullanıcıları cezbedecek gibi görünüyor. OPPO’nun bu yeni modeli, lansman sonrası amiral gemisi segmentinde büyük rekabet yaratacağa benziyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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