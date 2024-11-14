Xiaomi 15 Ultra’nın sızdırılan görüntüsü, meraklılarını fazlasıyla heyecanlandırdı

Xiaomi 15 Ultra, gelecek yıl fotoğraf tutkunları için Xiaomi'nin en iddialı kamera telefonu olmaya hazırlanıyor. Telefonun kamera sistemi, 50 MP çözünürlüğünde ana kamera (23 mm odak uzaklığı ve f/1.6 diyafram), 50 MP ISOCELL JN5 sensörlü ultra geniş açılı kamera, 3x optik yakınlaştırma sağlayan 50 MP periskop lens ve 4,3x optik yakınlaştırmalı, 100 mm odak uzaklığına sahip 200 MP’lik güçlü bir sensörden oluşuyor.

Cihazın kamera modülünün önceki sızıntılarda oldukça dikkat çekici bir çıkıntıya sahip olduğu görülmüş olsa da, Weibo’da yayımlanan yeni bir görsel, bu modülün ölçeği ve sensörlerin konumlandırılması hakkında daha net bir fikir veriyor. Kamera modülünde, üst kısımda yer alan uzun lens 200 MP çözünürlüğünde ve 100 mm odak uzaklığına sahip periskop kamera olarak öne çıkıyor. Bunun hemen altında IMX858 telefoto sensör yer alırken, ana kamera ve ultra geniş açılı kamera modülün sol ve sağ tarafına yerleştirilmiş durumda.

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Xiaomi 15 Ultra, ayrıca orta çerçevenin belirgin kalınlığı ve kablosuz şarj desteğini gösteren kablosuz şarj bobini ile dikkat çekiyor. Cihazın teknik özelliklerine dair bilgiler, 6,7 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED ekranın kullanılacağını işaret ediyor. Mikro eğimli kenar tasarımı ile gelecek olan ekran, aynı zamanda ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak. Telefonun, kullanıcı tercihlerine hitap etmek için deri, seramik ve fiberglas olmak üzere üç farklı malzeme seçeneğiyle sunulması bekleniyor.

Performans tarafında, cihazın en yeni Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacağı tahmin ediliyor. Batarya kapasitesi ise 6.000 mAh olarak belirtilirken, 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği ile güçlü bir şarj deneyimi sunacağı ifade ediliyor. Yazılım açısından cihaz, Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2.0 işletim sistemi ile çalışacak.

Xiaomi 15 Ultra’nın, 2025 yılının başlarında Çin’de tanıtılması ve ardından Mobil Dünya Kongresi 2025’te (MWC) küresel pazarda da satışa sunulması bekleniyor.

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