Tam Boyutta Gör OnePlus, yakında Snapdragon 8 Elite işlemcili yeni akıllı telefonunu tanıtacak. Şirketin başındaki isim Louis Li Jie, OnePlus 13’ün manyetik şarj cihazını destekleyeceğini söyledi.

OnePlus 13'ün birden fazla canlı görüntüsü ortaya çıktı 8 sa. önce eklendi

OnePlus tarafından paylaşılan görsellerde OnePlus 13 için Magnetic Turbine olarak adlandırılan şarj cihazının ilginç bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Şarj cihazında dahili bir fan bulunuyor gibi. Jie, bu tasarımın hızlı kablosuz şarjla ilgili ısı sorunlarını gidermeye yardımcı olduğunu ve OnePlus 13’ün şarj sırasında rahat tutulmasını sağladığını söylüyor.

OnePlus’ın yeni manyetik kablosuz şarj cihazı maksimum 50W hızı destekliyor. OnePlus 13 te AirVOOC 50w kablosuz şarjı destekleyecek. Yani telefonun en önemli aksesuarlarından biri belki de en önemlisi olacak. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte telefonun 100w kablolu şarjı destekleyen 6000 mAh batarya ile geleceği söyleniyor.

OnePlus 13, 24GB RAM, Snapdragon 8 Elite işlemci, ultrasonic parmak izi okuyucu barındıran 120Hz ekran ve 6000 mAh bataryasıyla 2024’ün en iyi telefonları arasında yerini alacak.

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OnePlus 13'ün 50w manyetik kablosuz şarj cihazı ortaya çıktı