OnePlus 13'ün 50w manyetik kablosuz şarj cihazı ortaya çıktı

OnePlus tarafından paylaşılan görsellerde OnePlus 13 için Magnetic Turbine olarak adlandırılan şarj cihazının ilginç bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Şarj cihazında dahili bir fan bulunuyor gibi. Jie, bu tasarımın hızlı kablosuz şarjla ilgili ısı sorunlarını gidermeye yardımcı olduğunu ve OnePlus 13’ün şarj sırasında rahat tutulmasını sağladığını söylüyor.
OnePlus’ın yeni manyetik kablosuz şarj cihazı maksimum 50W hızı destekliyor. OnePlus 13 te AirVOOC 50w kablosuz şarjı destekleyecek. Yani telefonun en önemli aksesuarlarından biri belki de en önemlisi olacak. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte telefonun 100w kablolu şarjı destekleyen 6000 mAh batarya ile geleceği söyleniyor.
OnePlus 13, 24GB RAM, Snapdragon 8 Elite işlemci, ultrasonic parmak izi okuyucu barındıran 120Hz ekran ve 6000 mAh bataryasıyla 2024’ün en iyi telefonları arasında yerini alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)