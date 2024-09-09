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    Oyun canavarı olacak OnePlus 13'ün çıkış tarihi açıklandı

    Üst seviyeye hitap edecek ve aynı zamanda güçlü oyun performansıyla dikkat çekecek OnePlus 13'ün çıkış tarihi açıklandı. OnePlus 13, Snapdragon 8 Gen 4 ile gelecek.
    Oyun canavarı olacak OnePlus 13'ün çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Mobil teknoloji dünyasında merakla beklenen yeni amiral gemisi modellerinden biri olan OnePlus 13, Ekim ayında resmen tanıtılacak. Qualcomm’un Snapdragon Tech Summit 2024 etkinliği, 21-23 Ekim tarihleri arasında Maui, Hawaii’de gerçekleşecek ve burada Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ilk kez duyurulacak. OnePlus’ın, bu yeni yonga setini kullanan ilk markalardan biri olması bekleniyor. OnePlus Çin Başkanı Louis Lee'nin Weibo üzerinden yaptığı açıklama, şirketin yeni amiral gemisinin Ekim ayında piyasaya çıkacağını doğruladı.

    OnePlus 13, Ekim'de gelecek

    Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinin gücünü arkasına alacak olan OnePlus 13, performans konusunda iddialı olacak. Yeni çip sayesinde cihazın, önceki modellere kıyasla performansta önemli bir sıçrama yapacağı belirtiliyor. Bu yeni nesil işlemcinin özellikle yapay zeka, grafik işleme ve enerji verimliliği alanlarında öne çıkacağı değerlendiriliyor.

    Oyun canavarı olacak OnePlus 13'ün çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    OnePlus 13'ün bir diğer dikkat çekici özelliği ise Çinli ekran üreticisi BOE'nin geliştirdiği ikinci nesil “Oriental Screen” olarak bilinen BOE X2 ekranı olacak. Bu yeni ekran teknolojisi, OnePlus 13 ile birlikte ilk kez bir cihazda kullanılacak. 6.8 inç boyutunda olacak bu ekran, 8T LTPO teknolojisini kullanacak ve 2K çözünürlük sunacak. 120Hz yenileme hızı ile akıcı bir ekran deneyimi sağlarken, dört mikro kavisli tasarımı ile şık bir görünüm sunacak. Ayrıca ekranın altında bir de ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak.

    OnePlus 13'ün kamera tarafında ise arka tarafta 50 MP çözünürlüğe sahip OIS destekli LYT-808, 50 MP ultra geniş açı lens ve 3x optik zoom sunan 50 MP IMX882 periskop telefoto kamera bulunacak. Cihaz, 6.000mAh kapasiteli büyük bir batarya ile gelecek. Bu batarya 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj ile desteklenecek. Ayrıca, 0916T haptik motor ve IP68/69 toz ve suya karşı dayanıklılık özellikleri de cihazın diğer dikkat çekici detayları arasında yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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