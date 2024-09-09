Oyun canavarı olacak OnePlus 13'ün çıkış tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Mobil teknoloji dünyasında merakla beklenen yeni amiral gemisi modellerinden biri olan OnePlus 13, Ekim ayında resmen tanıtılacak. Qualcomm’un Snapdragon Tech Summit 2024 etkinliği, 21-23 Ekim tarihleri arasında Maui, Hawaii’de gerçekleşecek ve burada Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ilk kez duyurulacak. OnePlus’ın, bu yeni yonga setini kullanan ilk markalardan biri olması bekleniyor. OnePlus Çin Başkanı Louis Lee'nin Weibo üzerinden yaptığı açıklama, şirketin yeni amiral gemisinin Ekim ayında piyasaya çıkacağını doğruladı.

OnePlus 13, Ekim'de gelecek

Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinin gücünü arkasına alacak olan OnePlus 13, performans konusunda iddialı olacak. Yeni çip sayesinde cihazın, önceki modellere kıyasla performansta önemli bir sıçrama yapacağı belirtiliyor. Bu yeni nesil işlemcinin özellikle yapay zeka, grafik işleme ve enerji verimliliği alanlarında öne çıkacağı değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus 13'ün bir diğer dikkat çekici özelliği ise Çinli ekran üreticisi BOE'nin geliştirdiği ikinci nesil “Oriental Screen” olarak bilinen BOE X2 ekranı olacak. Bu yeni ekran teknolojisi, OnePlus 13 ile birlikte ilk kez bir cihazda kullanılacak. 6.8 inç boyutunda olacak bu ekran, 8T LTPO teknolojisini kullanacak ve 2K çözünürlük sunacak. 120Hz yenileme hızı ile akıcı bir ekran deneyimi sağlarken, dört mikro kavisli tasarımı ile şık bir görünüm sunacak. Ayrıca ekranın altında bir de ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak.

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OnePlus 13'ün kamera tarafında ise arka tarafta 50 MP çözünürlüğe sahip OIS destekli LYT-808, 50 MP ultra geniş açı lens ve 3x optik zoom sunan 50 MP IMX882 periskop telefoto kamera bulunacak. Cihaz, 6.000mAh kapasiteli büyük bir batarya ile gelecek. Bu batarya 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj ile desteklenecek. Ayrıca, 0916T haptik motor ve IP68/69 toz ve suya karşı dayanıklılık özellikleri de cihazın diğer dikkat çekici detayları arasında yer alıyor.

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