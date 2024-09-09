Oyun canavarı olacak OnePlus 13'ün çıkış tarihi açıklandı

Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinin gücünü arkasına alacak olan OnePlus 13, performans konusunda iddialı olacak. Yeni çip sayesinde cihazın, önceki modellere kıyasla performansta önemli bir sıçrama yapacağı belirtiliyor. Bu yeni nesil işlemcinin özellikle yapay zeka, grafik işleme ve enerji verimliliği alanlarında öne çıkacağı değerlendiriliyor.
OnePlus 13'ün kamera tarafında ise arka tarafta 50 MP çözünürlüğe sahip OIS destekli LYT-808, 50 MP ultra geniş açı lens ve 3x optik zoom sunan 50 MPIMX882 periskop telefoto kamera bulunacak. Cihaz, 6.000mAh kapasiteli büyük bir batarya ile gelecek. Bu batarya 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj ile desteklenecek. Ayrıca, 0916T haptik motor ve IP68/69 toz ve suya karşı dayanıklılık özellikleri de cihazın diğer dikkat çekici detayları arasında yer alıyor.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.