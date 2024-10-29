Yeni amiral gemisi OnePlus 13'ün tanıtım afişleri ortaya çıktı

OnePlus, şimdilerde yeni serisi OnePlus 13'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 31 Ekim'de gerçekleşecek lansmana sayılı günler kala ise şirket, OnePlus 13'ün tanıtım görsellerini paylaştı. Bu tanıtım afişleri, yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonun su ve toz direnci derecesi ile birlikte batarya test sonuçları gibi çeşitli özelliklerini de ortaya çıkardı. OnePlus 13, batarya testinde rakiplerini geride bıraktı Tanıtım afişlerine göre OnePlus 13, sektörün en üst düzey koruma standartları olan IP68 ve IP69 sertifikalarıyla donatıldı. Bu sertifikalar sayesinde telefon tam toz koruması sağlarken su altında kullanım ve buharlı temizleme sistemlerine karşı da üstün dayanıklılık sunuyor. Güvenlik özelliklerinde de çıtayı yükselten OnePlus 13, ultrasonik parmak izi sensörüyle dikkat çekiyor. Yeni sensör teknolojisi, bir önceki nesle göre yüzde 35 daha hızlı tanıma sağlıyor ve gres, ter veya kir gibi zorlu koşullarda bile etkili bir şekilde çalışabiliyor. OnePlus 13'ün en dikkat çekici özelliklerinden biri 6000 mAh kapasiteye sahip güçlü bataryası olabilir. Cihaz, 3 saatlik hafif kullanım testinde rakiplerini geride bırakarak birinci sırada yer aldı ve test sonunda hala yüzde 76 pil seviyesini korumayı başardı. 6 saatlik zorlu kullanım testinde ise yüzde 22'lik pil seviyesiyle ikinci sırada yer alarak, sadece Oppo Find X8 Pro'nun gerisinde kaldı. Dayanıklılık testlerinde ise 8 saat 4 dakikalık kesintisiz çalışma süresiyle kategorisinde en uzun pil ömrünü sundu. Bu özellikleriyle OnePlus 13, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış görünüyor.
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu