Yeni amiral gemisi OnePlus 13'ün tanıtım afişleri ortaya çıktı

Üstün pil performansı ve güvenlik özellikleriyle premium segment akıllı telefon pazarında güçlü bir rekabet sunacak OnePlus 13'ün tanıtım afişleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler: