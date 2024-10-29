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    Yeni amiral gemisi OnePlus 13'ün tanıtım afişleri ortaya çıktı

    Üstün pil performansı ve güvenlik özellikleriyle premium segment akıllı telefon pazarında güçlü bir rekabet sunacak OnePlus 13'ün tanıtım afişleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler:
    Yeni amiral gemisi OnePlus 13'ün tanıtım afişleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, şimdilerde yeni serisi OnePlus 13'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 31 Ekim'de gerçekleşecek lansmana sayılı günler kala ise şirket, OnePlus 13'ün tanıtım görsellerini paylaştı. Bu tanıtım afişleri, yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonun su ve toz direnci derecesi ile birlikte batarya test sonuçları gibi çeşitli özelliklerini de ortaya çıkardı.

    OnePlus 13, batarya testinde rakiplerini geride bıraktı 

    Yeni amiral gemisi OnePlus 13'ün tanıtım afişleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tanıtım afişlerine göre OnePlus 13, sektörün en üst düzey koruma standartları olan IP68 ve IP69 sertifikalarıyla donatıldı. Bu sertifikalar sayesinde telefon tam toz koruması sağlarken su altında kullanım ve buharlı temizleme sistemlerine karşı da üstün dayanıklılık sunuyor. Güvenlik özelliklerinde de çıtayı yükselten OnePlus 13, ultrasonik parmak izi sensörüyle dikkat çekiyor. Yeni sensör teknolojisi, bir önceki nesle göre yüzde 35 daha hızlı tanıma sağlıyor ve gres, ter veya kir gibi zorlu koşullarda bile etkili bir şekilde çalışabiliyor.
    Yeni amiral gemisi OnePlus 13'ün tanıtım afişleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnePlus 13'ün en dikkat çekici özelliklerinden biri 6000 mAh kapasiteye sahip güçlü bataryası olabilir. Cihaz, 3 saatlik hafif kullanım testinde rakiplerini geride bırakarak birinci sırada yer aldı ve test sonunda hala yüzde 76 pil seviyesini korumayı başardı. 6 saatlik zorlu kullanım testinde ise yüzde 22'lik pil seviyesiyle ikinci sırada yer alarak, sadece Oppo Find X8 Pro'nun gerisinde kaldı. Dayanıklılık testlerinde ise 8 saat 4 dakikalık kesintisiz çalışma süresiyle kategorisinde en uzun pil ömrünü sundu. Bu özellikleriyle OnePlus 13, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış görünüyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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