OnePlus 13R’den gelen yeni haberler takipçilerini heyecanlandırabilir

OnePlus, Ace 5 serisi ile akıllı telefon dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Bu seri, standart ve Pro olmak üzere iki modelden oluşuyor. Standart modelin, uluslararası pazarda OnePlus 13R adıyla satışa sunulması bekleniyor. Ancak bu iki model arasında batarya kapasitesi açısından önemli bir fark bulunuyor.

Çin’de tanıtılan Ace 5 modeli, 6.400 mAh kapasitesiyle şimdiye kadar bir OnePlus cihazında kullanılan en büyük bataryayı içeriyor. Bu kapasite, önceki neslin 5.500 mAh değerine kıyasla ciddi bir artış sunuyor. Ayrıca cihaz, yalnızca 8 mm’lik ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Şirket, bu bataryanın 23 saate kadar video oynatımı sağlayabileceğini ve bu sürenin sonunda hâlâ bataryada enerji kalacağını belirtiyor.

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OnePlus 13R modeli ise 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu kapasite, OnePlus 13 amiral gemisi modeliyle aynı seviyede. Her ne kadar bazı kaynaklar bu değerin bir hata olabileceğini iddia etse de, uzun süredir dolaşan söylentiler 6.000 mAh kapasitenin doğru olduğunu işaret ediyor.

OnePlus 13R’nin, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip tek bir versiyonla piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Cihazın ön siparişleri şimdiden alınmaya başlandı. Erken rezervasyon için 50 dolar depozito talep ediliyor ve bu kullanıcılar, cihaz fiyatında 50 dolarlık bir indirim ve 229 dolar değerinde ek hediyelerle ödüllendiriliyor.

Bunun dışında, OnePlus 13 modelinin fiyatının 800 ile 835 dolar arasında olması bekleniyor. Bu rakam, önceki modelin 780 dolarlık başlangıç fiyatına göre küçük bir artışı işaret ediyor. Ancak, asıl heyecan Ace 5 serisinin uluslararası pazarda nasıl bir performans göstereceği üzerine yoğunlaşmış durumda.

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