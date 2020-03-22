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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 7 Pro yakında Wi-Fi 6 desteğine kavuşacak

    OnePlus'ın en son amiral gemisi telefonları yakında Wi-Fi 6'yı destekleyecek. Çinli şirket amiral gemisi telefonlarında bu teknolojiyi sunabilmek için son hazırlıklarını yapıyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 7 Pro yakında Wi-Fi 6 desteğine kavuşacak
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    OnePlus'ın mevcut amiral gemisi telefonları yakında Wi-Fi 6 desteğine kavuşabilir. Şu anda OnePlus 7/7T ve 7 Pro/7T Pro, Wi-Fi 6 bağlantısını desteklemiyor. Ancak bunun önünde donanımsal açıdan herhangi bir engel yok.

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    Söz konusu modellerde kullanılan Snapdragon 855 platformu Wi-Fi 6'yı destekliyor. Ancak akıllı telefonlarda bu teknolojinin kullanılabilmesi için WiFi Alliance kurumundan sertifika alınması gerekli. OnePlus bu sorunu yakında çözecek gibi görünüyor.

    OnePlus 7 Pro yakında Wi-Fi 6 desteğine kavuşacak
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    Yeni güncelleme ile geliyor

    Çinli şirketin temsilcileri, OnePlus 7 Pro modeli için Wi-Fi 6 desteğinin bir sonraki yazılım güncellemesiyle geleceğini doğruladı. Bu durum muhtemelen şirketin aynı platformdan güç alan diğer güncel modelleri için de geçerli olacak.



    https://www.reddit.com/r/oneplus/comments/flb5rc/wifi_6_might_be_coming_to_op_7_pro_soon Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 7 sa. en beğenilen
    Wifi 6 nedir faydası ne olacak bari onuda yazaydınız.
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 7 sa. en beğenilen
    Wifi 6 nedir faydası ne olacak bari onuda yazaydınız.
    Yanıtla +4
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