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    OnePlus 8 Lite'ın işlemcisi belli oldu: MediaTek Dimensity 1000

    Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek OnePlus 8 Lite hakkında yeni bilgiler var. Cihazın 7 nm üretim sürecini temel alan 5G modeme sahip MediaTek Dimensity 1000 ile güçlendirileceği bildiriliyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 8 Lite'ın işlemcisi belli oldu: MediaTek Dimensity 1000
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    Geçtiğimiz haftalarda OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun beklenenden daha erken piyasaya sürülebileceğine dair haberler çıkmıştı. Şimdi ise serinin Lite versiyonunun çıkış tarihiyle ilgili bazı bilgiler var.

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    Mobil sektöre yönelik haberler sızdıran Ishan Agarwal'a göre akıllı telefon Temmuz ayında piyasaya sürülecek. Ayrıca üst düzey MediaTek Dimensity 1000 yonga setinden güç alacağı belirtiliyor.

    OnePlus 8 Lite'ın işlemcisi belli oldu: MediaTek Dimensity 1000
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    7 nanometre üretim sürecini temel alan MediaTek Dimensity 1000, maksimum 2.6 GHz saat hızına sahip dört adet Cortex-A77 performans çekirdeği ve 2.0 GHz frekansında çalışan dört adet enerji tasarruflu Cortex-A55 çekirdeğine sahip.

    Yonga setinin entegre 5G modem ve Mali-G77 grafik işlemcisi içerdiğini de ekleyelim.

    Avrupa fiyatı da sızdı

    OnePlus 8 Lite üç arka kamera ile gelecek. Akıllı telefonda 90 Hz tazeleme oranı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6.4 inç "delikli" AMOLED ekran göreceğiz.

    Cihazın Avrupa ülkelerinde 500 dolar (450 euro) gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor.



    https://www.91mobiles.com/hub/oneplus-8-lite-price-india-launch-specifications-timeline-exclusive Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 2 hf. yeni yorumcu
    Eğer haber doğru çıkarsa OnePlus tarihinde ilk defa Snapdragon dışında bir işlemci kullanmış olacak.
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    teknokaptan (Erhan Kaptan) 2 hf.
    Turkiyede yavas yavas one plus satmamaya basladi fiyatlari bunlarin baslica nedeni.kullanamiyorum Uber Yada Lyft ve benzer Bir cok uygulama tam verimli calismiyor. O yuzden iPhone lie yola devam
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    Guest-F7CE7F94C 2 hf.
    Belli oldu... Söyleniyor... ????
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