OnePlus 8 Lite'ın işlemcisi belli oldu: MediaTek Dimensity 1000

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Geçtiğimiz haftalarda OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun beklenenden daha erken piyasaya sürülebileceğine dair haberler çıkmıştı. Şimdi ise serinin Lite versiyonunun çıkış tarihiyle ilgili bazı bilgiler var.

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Mobil sektöre yönelik haberler sızdıran Ishan Agarwal'a göre akıllı telefon Temmuz ayında piyasaya sürülecek. Ayrıca üst düzey MediaTek Dimensity 1000 yonga setinden güç alacağı belirtiliyor.

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7 nanometre üretim sürecini temel alan MediaTek Dimensity 1000, maksimum 2.6 GHz saat hızına sahip dört adet Cortex-A77 performans çekirdeği ve 2.0 GHz frekansında çalışan dört adet enerji tasarruflu Cortex-A55 çekirdeğine sahip.

Yonga setinin entegre 5G modem ve Mali-G77 grafik işlemcisi içerdiğini de ekleyelim.

Avrupa fiyatı da sızdı

OnePlus 8 Lite üç arka kamera ile gelecek. Akıllı telefonda 90 Hz tazeleme oranı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6.4 inç "delikli" AMOLED ekran göreceğiz.

Cihazın Avrupa ülkelerinde 500 dolar (450 euro) gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor.

https://www.91mobiles.com/hub/oneplus-8-lite-price-india-launch-specifications-timeline-exclusive

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