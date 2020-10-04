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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 8T'nin kamera tasarımı ortaya çıktı

    Yakın zamanda lansmanı gerçekleşecek olan OnePlus 8T'nin kamera tasarımına dair görseller ortaya çıktı. Görseller, daha önce sızıntılarda tahmin edilen dörtlü kamera kurulumunu doğruluyor.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus 8T'nin kamera tasarımı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonunda dair detaylar, 14 Ekim lansmanından önce yavaş yavaş ortaya çıkıyor. OnePlus 8T'ye dair birçok sızıntının bulunmasıyla beraber son olarak telefonun arka kamera tasarımı ortaya çıktı.

    Görsel, OnePlus 8T'nin arka kamera kurulumunun telefonun sol üst köşesinde yer alacağını gösteriyor. Arka kamera kurulumunun dört sensör içereceğine dair söylentiler de ortaya çıkan görselle birlikte doğrulanmış görünüyor.

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    OnePlus 8T'nin dörtlü arka kamera kurulumunda, PDAF, Lazer Otomatik Odaklama ve OSB gibi özelliklerle donatılmış 48 MP birincil lens, 116 derece geniş açılı 16 MP lens, 5 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensörü yer alacak. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde olacak.

    120 Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek

    OnePlus 8T, yüksek yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç Fluid AMOLED FHD+ (1080 x 2400 piksel) ekrana sahip olacak. 

    Ayrıca Bkz. "Sınırsız güç üreten grafen devresi yapıldı"

    OnePlus 8T, 8 GB RAM/128 GB dahili depolama ve 12 GB RAM/256 GB dahili depolama olmak üzere iki farklı varyanta sahip olacak. Telefon gücünü Snapdragon 865'ten alacak.

    Telefon, 65W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh bataryaya sahip olacak. OnePlus 8T, Android 11 tabanlı OxygenOS 11'i çalıştıracak.



    https://www.gizchina.com/2020/10/04/oneplus-8ts-camera-design-revealed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 2 hf.
    Bıktım şu aynı tasarımlardan.
    Yanıtla
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    pro-üye (olcay parlak) 2 hf.
    Son kale yıkıldı
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