OnePlus 8T'nin kamera tasarımı ortaya çıktı

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OnePlus'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonunda dair detaylar, 14 Ekim lansmanından önce yavaş yavaş ortaya çıkıyor. OnePlus 8T'ye dair birçok sızıntının bulunmasıyla beraber son olarak telefonun arka kamera tasarımı ortaya çıktı.

Görsel, OnePlus 8T'nin arka kamera kurulumunun telefonun sol üst köşesinde yer alacağını gösteriyor. Arka kamera kurulumunun dört sensör içereceğine dair söylentiler de ortaya çıkan görselle birlikte doğrulanmış görünüyor.

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OnePlus 8T'nin dörtlü arka kamera kurulumunda, PDAF, Lazer Otomatik Odaklama ve OSB gibi özelliklerle donatılmış 48 MP birincil lens, 116 derece geniş açılı 16 MP lens, 5 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensörü yer alacak. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde olacak.

120 Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek

OnePlus 8T, yüksek yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç Fluid AMOLED FHD+ (1080 x 2400 piksel) ekrana sahip olacak.

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OnePlus 8T, 8 GB RAM/128 GB dahili depolama ve 12 GB RAM/256 GB dahili depolama olmak üzere iki farklı varyanta sahip olacak. Telefon gücünü Snapdragon 865'ten alacak.

Telefon, 65W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh bataryaya sahip olacak. OnePlus 8T, Android 11 tabanlı OxygenOS 11'i çalıştıracak.

https://www.gizchina.com/2020/10/04/oneplus-8ts-camera-design-revealed/

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