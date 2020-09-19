Realme Narzo 20 Pro'nun teknik detayları sızdırıldı: Dörtlü arka kamera, 90Hz ekran, 65W hızlı şarj

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Realme, 21 Eylül'de üç yeni akıllı telefon modelini Narzo serisine kazandıracak. Piyasaya sürülecek Realme Narzo 20 A, Narzo 20 ve Narzo 20 Pro telefonlarından Narzo 20 Pro'nun teknik detayları sızdırıldı.

Sızdırılan teknik detayların haricinde Realme Narzo 20 Pro'nun fiyat etiketi de ortaya çıktı. Narzo 20 Pro'nun fiyatı yaklaşık 230 dolar olacak.

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Realme Narzo 20 Pro'nun sızdırılan teknik özellikleri

Sızıntılara göre Narzo 20 Pro, 90 Hz yenileme hızıyla ve 6,5 inç FHD+ (1.080x2.400 piksel) ekrana sahip olacak.

Realme Narzo 20 Pro, MediaTek Helio G95 SoC ile güçlendirilecek. 6GB ve 8GB olmak üzere iki RAM seçeneğiyle gelecek. Dahili depolama açısından, 64GB ve 128GB seçenekleri bulunacak.

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Realme Narzo 20 Pro, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel birincil sensör, f/2.3 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel makro lens ve f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel siyah beyaz portre lensini içeren dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Özçekimler ve görüntülü arama için Narzo 20 Pro'nun önünde f/2.1 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik bir kamera olacak.

Narzo 20 Pro'da, 65W hızlı şarj desteği ile 4.500mAh batarya yer alacak. Parmak izi sensörü yana entegre şekilde gelecek. Telefon, 191 gram ağırlığında ve 162,3 x 75,4 x 9,4 mm boyutlarında olacak.

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