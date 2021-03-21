OnePlus 9R 5G oyuncular için geliyor

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OnePlus markasının merakla beklenen yeni amiral gemisi sahneye çıkmaya hazır. Gündem OnePlus 9 serisinin Hasselblad kamerasına odaklanmışken oyuncuları sevindirecek bir model daha seride yer alacak.

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OnePlus 9R 5G neler sunacak?

OnePlus 9R 5G modeli seriden biraz farklı zira oyunculara yönelik aksesuarlarla gelecek. Bunlardan birisi görselde de dikkat çeken tetik tuşları. Bu aksesuar tüm seriye uyumlu olacak mı henüz belli değil.

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OnePlus 9R 5G için firma oldukça iddialı ve oyunculuğun seviye atlayacağından bahsetmiş. Bu modelde de Snapdragon 888 mi olacak yoksa biraz daha altında oyuna odaklanmış bir tercih mi yapılacak belli değil.

Diğer taraftan çatı firmanın diğer markalarında performansı optimize eden yazılımlar yer alıyor. Bunların farklı versiyonlarını görebiliriz. Ayrıca daha yoğun titreşim tecrübesi ve ses yongaları da ihtimal dahilinde.

https://www.gsmarena.com/oneplus_9r_5g_teaser-news-48301.php

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