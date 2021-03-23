OnePlus 9R tanıtıldı: Uygun fiyatlı amiral gemisi

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OnePlus bugün düzenlediği etkinlikte "uygun fiyatlı amiral gemisi" olarak konumlandırdığı OnePlus 9R modelini tanıttı. Akıllı telefon geçen yıl piyasaya sürülen OnePlus 8T'nin "biraz" güncellenmiş versiyonu olduğu için birçok kişiye tanıdık gelebilir.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran"

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OnePlus 9R ana kamera ünitesinin tasarımı açısından OnePlus 8T'den ayrılıyor. Geçen yılki modelde siyah renkteydi, yeni akıllı telefonda ise gövde renginde. Bunun dışında iki akıllı telefon arasında görünüm olarak pek bir fark yok.

OnePlus 9R'nin ön paneli Full HD+ çözünürlük (2400x1080) ve 120 Hz tazeleme oranına sunan 6.55 inç AMOLED ekranla kaplı. 16 megapiksellik ön kamera ekran üzerindeki küçük deliğe yerleştirilmiş. Cihazda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına yer verildiğini de belirtelim.

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Fiyat etiketi de belli oldu

OnePlus 9R ile OnePlus 8T arasındaki ikinci ve son büyük fark yeni modelde Snapdragon 865'ten biraz daha güçlü Snapdragon 870 işlemciye geçiş yapılması. Akıllı telefonda UFS 3.1 depolama birimi ve 65 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil mevcut. Beklenildiği gibi kutuda şarj cihazı var.

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Cihazın arka panelinde dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Modüle optik görüntü sabitleme özellikli 48 megapiksel ana kamera (Sony IMX 586) hayat verirken, bunu 123 derecelik açıyla çekim yapabilen 16 megapiksel ultra geniş açılı lens (Sony IMX 481), 5 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel monokrom sensör tamamlıyor.

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Kutudan Android 11 tabanlı OxygenOS 11 arayüzüyle çıkan OnePlus 9R, Karbon Siyahı ve Göl Mavisi olmak üzere iki renk seçeneği ile geldi. Kısa bir süre içerisinde satışa sunulacak cihazın fiyat etiketleri şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB depolama - 552 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama - 607 dolar

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