Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran

    Çinli teknoloji üreticilerinden OnePlus, uzun süredir merakla beklenen Hasselblad kameralı akıllı telefon modelleri OnePlus 9 ve 9 Pro'yu resmi olarak tanıttı.
    23 Mart 2021, 19:12 (Güncellendi, 41 dk.)
    324
    69
    5
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus nihayet yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini resmen tanıttı. OnePlus 9 ve 9 Pro şık ve modern bir tasarıma, LTPO ekranlara ve amiral gemisi Snapdragon 888 işlemciye sahip. Cihazların en dikkat çeken özellikleri ise uzun süredir konuşulan Hasselblad kameraları.

    Ayrıca Bkz. "Samsung iki yerden katlanabilen akıllı telefon çıkaracak"

    Yeni cihazlar arasında açık ara en dikkat çekeni hiç kuşku yok k OnePlus 9 Pro. Akıllı telefon 1440 × 3216 piksel çözünürlüğe sahip LTPO teknolojisine dayalı 6,7 inç AMOLED ekrana sahip bir amira gemisi. Ekranın yenileme hızı 1 ila 120 Hz aralığında dinamik değişimi destekliyor. Ayrıca 10 bitlik renk derinliğine de sahip. Bu da bir milyardan fazla rengi görüntüleyebileceği anlamına gelmekte.

    İlginizi Çekebilir Avatar Meizu, Flyme 9 arayüzünü tanıttı ve destekleyen cihazları açıkladı

    OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus 9 Pro'nun gücünü, yüksek performanslı Snapdragon 888 yonga setinden aldığını belirtelim. İşlemci, 8 veya 12 GB LPDDR5 RAM ile eşleştirilmiş. Kalıcı belleğe gelince, kullanıcılar yerleşik depolama için iki seçeneğe sahipler: 128 veya 256 GB. Depolama birimi amiral gemilerine yakışır şekilde UFS 3.1 standardını destekliyor.

    Kameralara gelince, burada da her şey gelişmiş durumda. Hasselblad uzmanlarıyla birlikte geliştirilen ana modül, matris boyutu 1 / 1.31 inç olan ana 48 megapiksel Sony IMX789 sensörüne sahip. Ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir Sony IMX766 sensör ile temsil ediliyor. Ek olarak, cihaz 8MP telefoto sensör ve 2MP monokrom sensöre sahip. Bu da saniyede 30 kare ile 8K çözünürlükte video kaydını destekliyor. Ön kamera modüşünde ise 16 megapiksellik bir Sony IMX471 sensör yer almakta.

    OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran
    Tam Boyutta Gör

    Cihazın 4500 mAh kapasiteli bataryası 65W hızlı şarjı destekliyor ve kablosuz şarj gücü de 50W'a ulaşıyor. Cihaz bir USB-C bağlantı noktasıyla donatılmış, ancak 3,5 mm kulaklık jakına sahip değil. Bunlara ek olarak cihaz, güçlü stereo hoparlörlere, toza ve neme karşı IP68 standardına sertifikasına da sahip. Biyometrik doğrulama için ekrana entegre edilmiş bir parmak izi sensörü de mevcut.

    OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran
    Tam Boyutta Gör

    Cihazlar arasında çok büyük bir fark yok

    OnePlus 9'a gelince, gelişmiş OnePlus 9 Pro'dan o kadar da aşağı değil. Aradaki fark, dinamik yenileme hızı gibi diğer avantajları kaybetmeyen 6,55 inç'e düşürülmüş Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ve ana ünitede telefoto lensli bir kamera olmaması.

    OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonlar, Oxygen OS arayüzü ile Android 11'i çalıştıyorlar. OnePlus 9 Pro siyah, gümüş ve yeşil renklerde satışa sunulacak. 8 GB RAM ve 128 GB dahili belleğe sahip modelin fiyatı 899 Euro. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürüm ise 999 Euro'ya mal olacak.

    OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran
    Tam Boyutta Gör

    Daha uygun fiyatlı OnePlus 9, lavanta, mavi ve siyah renklerde satışa sunulacak. 8 GB RAM ve 128 GB dahili belleğe sahip bu akıllı telefonun fiyatı da 699 Euro olarak açıklandı. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümün ise 799 Euro'dan satılacağını belirtelim.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Samsung iki yerden katlanabilen akıllı telefon çıkaracak
    5 sa.
    Clubhouse'un Android platformuna ne zaman geleceği belli oldu
    7 sa.
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    F FlyingUnderpants 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yeşil rengine bittim ama bin euro.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P palamutix 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şöyle kamera böyle kamera dediler bize gazı verdiler sonuç fıssss çıktı



    https://www.phonearena.com/news/OnePlus-9-Pro-Camera-Comparison-vs-Galaxy-vs-iPhone_id130801
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 12 dk. ( Mesaj Silindi ) palamutix
    nasıl hemen fıs çıktı diyebiliyorsunuz
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S Schweinsteigery (Melik Bey) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kral cihaz olmuş.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 dk. OnePlus ilk akıllı saatini gururla sunar 10 dk. Apple katlanabilir iPhone için karmaşık menteşe sistemi planlıyor 25 dk. OnePlus 9R tanıtıldı: Uygun fiyatlı amiral gemisi 43 dk. GÖRÜNTÜLENEN OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran Sonraki realme C25 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 sa. Milli Eğitim Bakanı: "EBA kalıcı olacak" 1 sa. Xbox Game Pass için büyük iddia! Ubisoft+ da Game Pass'e eklenebilir 1 sa. iPhone 13 de satış rekorları kırabilir 2 sa. Apple ve araç üreticilerine kötü haber: Renesas yonga tesislerinde yangın 3 sa. Resmi Gazete’ye anında bildirim özelliği eklendi 3 sa. letgo'dan ikinci el araç alım satımına yönelik yeni hizmet: letgo oto+ 3 sa. Yeni Switch modeli DLSS teknolojisine, daha hızlı CPU'ya ve daha fazla belleğe sahip olacak 4 sa. Xbox'ta Capcom indirimleri başladı: %60'a varan fırsatlar 4 sa. Honor Pad 7 tanıtıldı: 10.1 inç ekran, LTE desteği ve 5.100 mAh pil 4 sa. Black Shark 4 Pro mobil oyunculuğu arşa çıkarıyor 4 sa. Black Shark 4 tanıtıldı: Snapdragon 870, mekanik tetik tuşları ve 720Hz dokunmatik hızı 4 sa. Son araştırmalara göre AstraZeneca aşısının herhangi bir pıhtılışma riski taşımadığı öne sürüldü 5 sa. Godzilla vs. Kong'tan 'spoiler içeren' son fragman yayınlandı 5 sa. Seat'tan 'rekabetçi fiyata' sahip yeni bir elektrikli model geliyor 5 sa. Samsung iki yerden katlanabilen akıllı telefon çıkaracak 6 sa. PS5'ten otomobillere kadar her şeyi etkileyen çip sıkıntısı krize dönüşmek üzere 6 sa. Apple ekran ve kamera ile donatılmış yeni bir HomePod geliştiriyor 7 sa. Clubhouse'un Android platformuna ne zaman geleceği belli oldu 7 sa. Samsung, 200 megapiksel sensöre sahip 6 kameralı akıllı telefon çıkarabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız