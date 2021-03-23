OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran

Tam Boyutta Gör

OnePlus nihayet yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini resmen tanıttı. OnePlus 9 ve 9 Pro şık ve modern bir tasarıma, LTPO ekranlara ve amiral gemisi Snapdragon 888 işlemciye sahip. Cihazların en dikkat çeken özellikleri ise uzun süredir konuşulan Hasselblad kameraları.

Ayrıca Bkz. "Samsung iki yerden katlanabilen akıllı telefon çıkaracak"

Yeni cihazlar arasında açık ara en dikkat çekeni hiç kuşku yok k OnePlus 9 Pro. Akıllı telefon 1440 × 3216 piksel çözünürlüğe sahip LTPO teknolojisine dayalı 6,7 inç AMOLED ekrana sahip bir amira gemisi. Ekranın yenileme hızı 1 ila 120 Hz aralığında dinamik değişimi destekliyor. Ayrıca 10 bitlik renk derinliğine de sahip. Bu da bir milyardan fazla rengi görüntüleyebileceği anlamına gelmekte.

İlginizi Çekebilir

Meizu, Flyme 9 arayüzünü tanıttı ve destekleyen cihazları açıkladı

Tam Boyutta Gör

OnePlus 9 Pro'nun gücünü, yüksek performanslı Snapdragon 888 yonga setinden aldığını belirtelim. İşlemci, 8 veya 12 GB LPDDR5 RAM ile eşleştirilmiş. Kalıcı belleğe gelince, kullanıcılar yerleşik depolama için iki seçeneğe sahipler: 128 veya 256 GB. Depolama birimi amiral gemilerine yakışır şekilde UFS 3.1 standardını destekliyor.

Kameralara gelince, burada da her şey gelişmiş durumda. Hasselblad uzmanlarıyla birlikte geliştirilen ana modül, matris boyutu 1 / 1.31 inç olan ana 48 megapiksel Sony IMX789 sensörüne sahip. Ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir Sony IMX766 sensör ile temsil ediliyor. Ek olarak, cihaz 8MP telefoto sensör ve 2MP monokrom sensöre sahip. Bu da saniyede 30 kare ile 8K çözünürlükte video kaydını destekliyor. Ön kamera modüşünde ise 16 megapiksellik bir Sony IMX471 sensör yer almakta.

Tam Boyutta Gör

Cihazın 4500 mAh kapasiteli bataryası 65W hızlı şarjı destekliyor ve kablosuz şarj gücü de 50W'a ulaşıyor. Cihaz bir USB-C bağlantı noktasıyla donatılmış, ancak 3,5 mm kulaklık jakına sahip değil. Bunlara ek olarak cihaz, güçlü stereo hoparlörlere, toza ve neme karşı IP68 standardına sertifikasına da sahip. Biyometrik doğrulama için ekrana entegre edilmiş bir parmak izi sensörü de mevcut.

Tam Boyutta Gör

Cihazlar arasında çok büyük bir fark yok

OnePlus 9'a gelince, gelişmiş OnePlus 9 Pro'dan o kadar da aşağı değil. Aradaki fark, dinamik yenileme hızı gibi diğer avantajları kaybetmeyen 6,55 inç'e düşürülmüş Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ve ana ünitede telefoto lensli bir kamera olmaması.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonlar, Oxygen OS arayüzü ile Android 11'i çalıştıyorlar. OnePlus 9 Pro siyah, gümüş ve yeşil renklerde satışa sunulacak. 8 GB RAM ve 128 GB dahili belleğe sahip modelin fiyatı 899 Euro. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürüm ise 999 Euro'ya mal olacak.

Tam Boyutta Gör

Daha uygun fiyatlı OnePlus 9, lavanta, mavi ve siyah renklerde satışa sunulacak. 8 GB RAM ve 128 GB dahili belleğe sahip bu akıllı telefonun fiyatı da 699 Euro olarak açıklandı. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümün ise 799 Euro'dan satılacağını belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.