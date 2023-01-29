OnePlus Ace 2'nin ilk görüntüsü yayınlandı

Görünüşe bakılırsa cihaz Ocak ayının başlarında duyurulan OnePlus 11'e benzeyecek. Farklara gelecek olursak OnePlus Ace 2'nin arka kamera ünitesinde Hasselblad yazısı görünmüyor. Muhtemelen cihazda telefoto kamera da yer almayacak.
OnePlus 11R modelini temel alacak
OnePlus Ace 2'nin teknik özellik bakımından 7 Şubat'ta tanıtılacak OnePlus 11R'yi temel alacağı söyleniyor. Söz konusu cihazın Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle güçlendirileceği ortaya çıkmıştı. Önümüzdeki günlerde OnePlus Ace 2 ile ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olmayı bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?