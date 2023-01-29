OnePlus Ace 2'nin ilk görüntüsü yayınlandı

Tam Boyutta Gör Mobil cihaz sektörüyle ilgili güvenilir bilgiler paylaşan Ice Universe, OnePlus Ace 2'nin ilk render görüntüsünü yayınladı. Güvenilir kaynak gönderisinde "Bu OnePlus Ace 2. Tasarım OnePlus 11'e benziyor, ancak bazı farklılıklar var, farkı görebiliyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.

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Görünüşe bakılırsa cihaz Ocak ayının başlarında duyurulan OnePlus 11'e benzeyecek. Farklara gelecek olursak OnePlus Ace 2'nin arka kamera ünitesinde Hasselblad yazısı görünmüyor. Muhtemelen cihazda telefoto kamera da yer almayacak.

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OnePlus 11R modelini temel alacak

OnePlus Ace 2'nin teknik özellik bakımından 7 Şubat'ta tanıtılacak OnePlus 11R'yi temel alacağı söyleniyor. Söz konusu cihazın Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle güçlendirileceği ortaya çıkmıştı. Önümüzdeki günlerde OnePlus Ace 2 ile ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olmayı bekliyoruz.

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