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    OnePlus Ace 2'nin ilk görüntüsü yayınlandı

    Güvenilir bir kaynak yakında piyasaya sürülmesi planlanan OnePlus Ace 2'nin ilk render görüntüsünü paylaştı. Akıllı telefon OnePlus 11'e benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak.
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    OnePlus Ace 2'nin ilk görüntüsü yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Mobil cihaz sektörüyle ilgili güvenilir bilgiler paylaşan Ice Universe, OnePlus Ace 2'nin ilk render görüntüsünü yayınladı. Güvenilir kaynak gönderisinde "Bu OnePlus Ace 2. Tasarım OnePlus 11'e benziyor, ancak bazı farklılıklar var, farkı görebiliyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.

    Görünüşe bakılırsa cihaz Ocak ayının başlarında duyurulan OnePlus 11'e benzeyecek. Farklara gelecek olursak OnePlus Ace 2'nin arka kamera ünitesinde Hasselblad yazısı görünmüyor. Muhtemelen cihazda telefoto kamera da yer almayacak.

    OnePlus Ace 2'nin ilk görüntüsü yayınlandı Tam Boyutta Gör

    OnePlus 11R modelini temel alacak

    OnePlus Ace 2'nin teknik özellik bakımından 7 Şubat'ta tanıtılacak OnePlus 11R'yi temel alacağı söyleniyor. Söz konusu cihazın Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle güçlendirileceği ortaya çıkmıştı. Önümüzdeki günlerde OnePlus Ace 2 ile ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olmayı bekliyoruz.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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