OnePlus Ace 2 Pro'nun ekran özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı

Tam Boyutta Gör OnePlus Ace 2 geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Çinli marka şimdi de cihazın Pro versiyonu çıkarmaya hazırlanıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, OnePlus Ace 2 Pro ile ilgili bazı önemli detaylar paylaştı.

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Aktarılan bilgilere bakılırsa akıllı telefon 24 Mayıs'ta Çin'de tanıtılan OPPO Reno10 Pro+ modeliyle benzer teknik özellikler sunacak. Ancak cihaz daha yeni Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini temel alacak. Hepsi bununla sınırlı değil.

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BOE panelle geliyor

OnePlus Ace 2 Pro'nun BOE tarafından üretilen 6.74 inç kavisli AMOLED ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Söz konusu panel 2772 x 1240 piksel (1.5K) çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1440 Hz PWM frekansı ve 1400 nit maksimum parlaklık sunacak.

Çinli kaynak ayrıca OnePlus Ace 2 Pro'nun 100W hızlı şarjı destekleyeceğini de açıkladı. Akıllı telefonun Temmuz ve Ağustos ayları arasında duyurulacağı belirtiliyor. Global pazarda OnePlus 11T adı altında çıkış yapabilir.

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OnePlus Ace 2 Pro'nun ekran özellikleri ve çıkış tarihi sızdı