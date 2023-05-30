OnePlus Ace 2 Pro'nun ekran özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı

Aktarılan bilgilere bakılırsa akıllı telefon 24 Mayıs'ta Çin'de tanıtılan OPPO Reno10 Pro+ modeliyle benzer teknik özellikler sunacak. Ancak cihaz daha yeni Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini temel alacak. Hepsi bununla sınırlı değil.
BOE panelle geliyor
OnePlus Ace 2 Pro'nun BOE tarafından üretilen 6.74 inç kavisli AMOLED ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Söz konusu panel 2772 x 1240 piksel (1.5K) çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1440 Hz PWM frekansı ve 1400 nit maksimum parlaklık sunacak.
Çinli kaynak ayrıca OnePlus Ace 2 Pro'nun 100W hızlı şarjı destekleyeceğini de açıkladı. Akıllı telefonun Temmuz ve Ağustos ayları arasında duyurulacağı belirtiliyor. Global pazarda OnePlus 11T adı altında çıkış yapabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)