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    Anlık Bildirim

    OnePlus, yeni pil teknolojisini duyurdu: OnePlus Ace 3 Pro ilk olabilir

    OnePlus, CATL iş birliği ile geliştirilen "OnePlus Glacier Battery" isimli pil teknolojisini duyurdu. Çok yakında OnePlus Ace 3 Pro'ya güç verebilir. İşte detaylar...
    OnePlus Ace 3 Pro pil süresiyle rekor kırabilir: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Günümüzde çoğu kullanıcı bildiğiniz gibi yükselen hızlı şarj hızlarına sıcak bakmıyor ve pil boyutları halen beklenen seviyeye ulaşabilmiş değil. Ancak bu sorun çok yakında çözülebilir. Geçtiğimiz saatlerde OnePlus, dünyanın en büyük pil üreticilerinden CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) ile iş birliği yaptığını duyurdu. 

    OnePlus, CATL imzalı yeni pil teknolojisini duyurdu

    Aşağıda da görebileceğiniz gibi, paylaşılan görselde "Glacier Battery" adı verilen yeni bir pil teknolojisine vurgu yapılıyor ve bunun haricinde herhangi bir ayrıntı yok. Sektörden gelen sızıntılar ise, iki şirketin silikon negatif elektrot kullanarak yüksek performanslı bir pil geliştirdiği yönünde. Bu da şarj hızlarını korurken daha yüksek pil kapasitesi sunacak.

    OnePlus Ace 3 Pro pil süresiyle rekor kırabilir: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Teknolojinin ilk olarak hangi telefonda kullanılacağı ise henüz paylaşılmadı. Mevcut raporlar ise OnePlus Ace 3 Pro'ya işaret ediyor. Kaçıranlar için telefonun iki adet 2970mAh pil olmak üzere toplam 6.100mAh pil sunacağı belirtilmişti. Üstelik 100W şarj desteği ve yalnızca 9mm kalınlığa sahip olacak. Bu, CATL'nin teknolojisiyle birleştiğinde, pil ömründe önemli bir iyileşme yaşanabilir. Resmi duyuru ise 20 Haziran'da yapılacak.

    OnePlus Ace 3 Pro beklenen özellikleri

    OnePlus Ace 3 Pro, yalnızca bataryasıyla dikkat çeken bir telefon olmayacak; Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB depolama alanı, 50 MP ana kamera, 6.000 nit parlaklık, 1.5K çözünürlüğüne ulaşan BOE S1 OLED 8T LTPO ekranla geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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