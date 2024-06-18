OnePlus, yeni pil teknolojisini duyurdu: OnePlus Ace 3 Pro ilk olabilir

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Tam Boyutta Gör Günümüzde çoğu kullanıcı bildiğiniz gibi yükselen hızlı şarj hızlarına sıcak bakmıyor ve pil boyutları halen beklenen seviyeye ulaşabilmiş değil. Ancak bu sorun çok yakında çözülebilir. Geçtiğimiz saatlerde OnePlus, dünyanın en büyük pil üreticilerinden CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) ile iş birliği yaptığını duyurdu.

OnePlus, CATL imzalı yeni pil teknolojisini duyurdu

Aşağıda da görebileceğiniz gibi, paylaşılan görselde "Glacier Battery" adı verilen yeni bir pil teknolojisine vurgu yapılıyor ve bunun haricinde herhangi bir ayrıntı yok. Sektörden gelen sızıntılar ise, iki şirketin silikon negatif elektrot kullanarak yüksek performanslı bir pil geliştirdiği yönünde. Bu da şarj hızlarını korurken daha yüksek pil kapasitesi sunacak.

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Tam Boyutta Gör Teknolojinin ilk olarak hangi telefonda kullanılacağı ise henüz paylaşılmadı. Mevcut raporlar ise OnePlus Ace 3 Pro'ya işaret ediyor. Kaçıranlar için telefonun iki adet 2970mAh pil olmak üzere toplam 6.100mAh pil sunacağı belirtilmişti. Üstelik 100W şarj desteği ve yalnızca 9mm kalınlığa sahip olacak. Bu, CATL'nin teknolojisiyle birleştiğinde, pil ömründe önemli bir iyileşme yaşanabilir. Resmi duyuru ise 20 Haziran'da yapılacak.

OnePlus Ace 3 Pro beklenen özellikleri

OnePlus Ace 3 Pro, yalnızca bataryasıyla dikkat çeken bir telefon olmayacak; Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB depolama alanı, 50 MP ana kamera, 6.000 nit parlaklık, 1.5K çözünürlüğüne ulaşan BOE S1 OLED 8T LTPO ekranla geliyor.

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