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Tam Boyutta Gör OnePlus'ın merakla beklenen telefonu OnePlus Ace 3 Pro için geri sayım resmen başladı. Ace 3 ve Ace 3V modellerinin ardından tanıtılacak modelin bildiğiniz gibi en yüksek bataryalı telefonlar arasına katılacağı konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde de OnePlus Ace 3 Pro'nun temel özellikleri sızdırıldı.

OnePlus Ace 3 Pro'nun temel özellikleri sızdırıldı

OnePlus Ace 3 Pro, Ace 3 ve Ace 3V'ye kıyasla serinin amiral gemisi modeli olacak. Bugün Digital Chat Station tarafından gelen bilgiler ise, telefonun 6,78 inç BOE 8T LTPO AMOLED panele sahip olacağını ortaya çıkardı. Üstelik bu panel kavisli tasarımda 1,6K çözünürlük ve 120Hz'e kadar yenileme hızı sunacak.

Tam Boyutta Gör Bunlara ek olarak Ace 3 Pro, 50MP+8MP+2MP üçlü kamera ünitesi ve ön yüzünde 16MP selfie kamerası barındıracak. Bu doğrultuda ana sensörün 50MP Sony LYT800 olacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Ace 3 Pro’nun çift hücreli 6.100mAh bataryaya sahip olacağı doğrulandı. Üstelik bu pil için 100W hızlı şarj desteği sunacak. Ayrıca Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3‘ten güç alacak Ace 3 Pro, 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacak. Diğer tarafta DCS, akıllı telefonun metal çerçeve ve cam arka yüzeyden destek alacağını belirtiliyor.

OnePlus Ace 3 Pro, pil canavarı olacak 1 hf. önce eklendi

OnePlus Ace 3 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Akıllı telefonun OnePlus'ın geleneğine göre 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar tanıtılması bekleniyor.

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