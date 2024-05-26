OnePlus Ace 3 Pro'nun temel özellikleri sızdırıldı
OnePlus Ace 3 Pro, Ace 3 ve Ace 3V'ye kıyasla serinin amiral gemisi modeli olacak. Bugün Digital Chat Station tarafından gelen bilgiler ise, telefonun 6,78 inç BOE 8T LTPO AMOLED panele sahip olacağını ortaya çıkardı. Üstelik bu panel kavisli tasarımda 1,6K çözünürlük ve 120Hz'e kadar yenileme hızı sunacak.
Geçtiğimiz haftalarda Ace 3 Pro’nun çift hücreli 6.100mAh bataryaya sahip olacağı doğrulandı. Üstelik bu pil için 100W hızlı şarj desteği sunacak. Ayrıca Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3‘ten güç alacak Ace 3 Pro, 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacak. Diğer tarafta DCS, akıllı telefonun metal çerçeve ve cam arka yüzeyden destek alacağını belirtiliyor.
OnePlus Ace 3 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Akıllı telefonun OnePlus'ın geleneğine göre 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.