Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus Ace 3 Pro'nun temel özellikleri sızdırıldı

    OnePlus, Ace 3 ve Ace 3V'nin ardından Ace 3 Pro modelini duyurmaya hazırlanıyor. Peki 6.000mAh pilden güç alması beklenen OnePlus Ace 3 Pro neler sunacak? İşte beklenen tüm özellikler
    OnePlus Ace 3 Pro'nun temel özellikleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    OnePlus'ın merakla beklenen telefonu OnePlus Ace 3 Pro için geri sayım resmen başladı. Ace 3 ve Ace 3V modellerinin ardından tanıtılacak modelin bildiğiniz gibi en yüksek bataryalı telefonlar arasına katılacağı konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde de OnePlus Ace 3 Pro'nun temel özellikleri sızdırıldı.

    OnePlus Ace 3 Pro'nun temel özellikleri sızdırıldı

    OnePlus Ace 3 Pro, Ace 3 ve Ace 3V'ye kıyasla serinin amiral gemisi modeli olacak. Bugün Digital Chat Station tarafından gelen bilgiler ise, telefonun 6,78 inç BOE 8T LTPO AMOLED panele sahip olacağını ortaya çıkardı. Üstelik bu panel kavisli tasarımda 1,6K çözünürlük ve 120Hz'e kadar yenileme hızı sunacak.

    OnePlus Ace 3 Pro'nun temel özellikleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Bunlara ek olarak Ace 3 Pro, 50MP+8MP+2MP üçlü kamera ünitesi ve ön yüzünde 16MP selfie kamerası barındıracak. Bu doğrultuda ana sensörün 50MP Sony LYT800 olacağı belirtiliyor. 

    Geçtiğimiz haftalarda Ace 3 Pro’nun çift hücreli 6.100mAh bataryaya sahip olacağı doğrulandı. Üstelik bu pil için 100W hızlı şarj desteği sunacak. Ayrıca Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3‘ten güç alacak Ace 3 Pro, 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacak. Diğer tarafta DCS, akıllı telefonun metal çerçeve ve cam arka yüzeyden destek alacağını belirtiliyor. 

    OnePlus Ace 3 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Akıllı telefonun OnePlus'ın geleneğine göre 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar tanıtılması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    onvo p ayarları ayak nasıl kırılır deniz harp okulu göz derecesi acı yiyince makattan kan gelmesi english central fiyat

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A54
    Samsung Galaxy A54
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız