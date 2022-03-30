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    Oppo Reno7 4G inceliğe odaklanıyor

    Oppo Reno7 4G akıllı telefon modeli 6.43 inçlik AMOLED ekran, 256GB depolama, 33W hızlı şarj, 64MP ana sensör, 32MP RGBW ön kamera gibi özelliklerle geliyor.    
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    Oppo Reno7 4G
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    Geçen yıl sonlarına doğru Oppo Reno7 5G ve Oppo Reno7 Pro 5G akıllı telefon modellerini tanıtan firma bu hafta da 4G uyumlu bir versiyonu piyasaya sürüyor. Oppo Reno7 4G biraz daha inceliğe odaklanıyor.

    Oppo Reno7 4G özellikleri ve fiyatı

    • 6.43 inçlik AMOLED Full HD+ ekran
    • Snapdragon 680 yonga seti
    • 8GB RAM(+5GB ekstra)
    • 256GB depolama
    • 64MP+2MP+2MP arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 4500mAh batarya
    • 33W hızlı şarj
    • 365$

    Oppo Reno7 4G akıllı telefon modeli inceliğe odaklanıyor. 7.5mm kalınlık değeri olan kasa IPX4 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ön kamera ise Sony IMX709 sensör ile RGBW filtresi sunuyor. Hafıza kartı yuvasına bu kez yer verilmemiş.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 1 gün önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 2 gün önce

    Ş
    şapkaa 4 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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