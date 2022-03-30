Oppo Reno7 4G inceliğe odaklanıyor

Geçen yıl sonlarına doğru Oppo Reno7 5G ve Oppo Reno7 Pro 5G akıllı telefon modellerini tanıtan firma bu hafta da 4G uyumlu bir versiyonu piyasaya sürüyor. Oppo Reno7 4G biraz daha inceliğe odaklanıyor.
Oppo Reno7 4G özellikleri ve fiyatı
- 6.43 inçlik AMOLED Full HD+ ekran
- Snapdragon 680 yonga seti
- 8GB RAM(+5GB ekstra)
- 256GB depolama
- 64MP+2MP+2MP arka kamera
- 32MP ön kamera
- 4500mAh batarya
- 33W hızlı şarj
- 365$
Oppo Reno7 4G akıllı telefon modeli inceliğe odaklanıyor. 7.5mm kalınlık değeri olan kasa IPX4 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ön kamera ise Sony IMX709 sensör ile RGBW filtresi sunuyor. Hafıza kartı yuvasına bu kez yer verilmemiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"