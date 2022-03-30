Oppo Reno7 4G inceliğe odaklanıyor

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Geçen yıl sonlarına doğru Oppo Reno7 5G ve Oppo Reno7 Pro 5G akıllı telefon modellerini tanıtan firma bu hafta da 4G uyumlu bir versiyonu piyasaya sürüyor. Oppo Reno7 4G biraz daha inceliğe odaklanıyor.

Oppo Reno7 4G özellikleri ve fiyatı

6.43 inçlik AMOLED Full HD+ ekran

Snapdragon 680 yonga seti

8GB RAM(+5GB ekstra)

256GB depolama

64MP+2MP+2MP arka kamera

32MP ön kamera

4500mAh batarya

33W hızlı şarj

365$

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Oppo Reno7 4G akıllı telefon modeli inceliğe odaklanıyor. 7.5mm kalınlık değeri olan kasa IPX4 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ön kamera ise Sony IMX709 sensör ile RGBW filtresi sunuyor. Hafıza kartı yuvasına bu kez yer verilmemiş.

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Oppo Reno7 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı