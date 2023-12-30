OnePlus Buds 3, üst seviye ses kalitesi sunacak: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör OnePlus, 4 Ocak’ta yeni Bluetooth kulaklığını tanıtacak. TWS kulaklık modeli OnePlus Buds 3, tasarım olarak Buds Pro 2’ye çok benzeyecek ve üst seviye bir kulaklık olacak.

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OnePlus Buds 3 beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör OnePlus, Buds 3’ün çift sürücü sayesinde amiral gemisi seviyesinde ses kalitesi sağlayacağını iddia ediyor. OnePlus, kulaklığın beş temel açıdan bir rakipten (isim paylaşmadı) çok daha iyi olacağını iddia eden bir grafik bile paylaştı.

Çift tasarımlı çözümü Buds Pro serisinde görmüştük. Marka şimdi bu özelliği Pro olmayan modellere getiriyor. Kulaklık, ayrıca daha iyi ses ve arama kalitesi sağlayacak yeni nesil gürültü engelleme özelliğine sahip olacak.

Daha önceki söylentilere göre kulaklık, 10,4 mm woofer, 6 mm tweeter içerecek ve 48 dB Aktif Gürültü Engellemeyi (ANC) destekleyecek. Toza ve suya dayanıklılık açısından, IP55 derecesine sahip olacak ve Buds Pro 2 ile benzer şekilde 9 saatlik pil ömrü (şarj kutusuyla birlikte 33 saate kadar) çıkacak. ANC açıkken 6 saat dayandığı, kutuyla birlikte bu sürenin 22 saate çıktığı söyleniyor. Bağlantı seçenekleri arasında; Bluetooth 5.3, Google Fast Pair ve ikili bağlantı desteği yer alacak. Şarj kutusu, 520mAh bataryaya sahip olacak. Tasarım açısından yeni şarj kutusu veya devrim niteliğinde bir yenilikle gelecek gibi görünmüyor.

OnePlus Buds 3, markanın testlerine göre bas, netlik, vokal, uzamsal ses, her noktada mükemmel bir deneyim sağlayacak. Kulaklığın 5 üzerinden aldığı puan ortalama 4.74. Tabii ki, gerçek sonuçlar, kullanıcı deneyimine dayanan test sonuçları.

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OnePlus Buds 3, üst seviye ses kalitesi sunacak