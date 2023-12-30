OnePlus Buds 3, üst seviye ses kalitesi sunacak: İşte beklenen özellikler

OnePlus Buds 3 beklenen özellikleri
Çift tasarımlı çözümü Buds Pro serisinde görmüştük. Marka şimdi bu özelliği Pro olmayan modellere getiriyor. Kulaklık, ayrıca daha iyi ses ve arama kalitesi sağlayacak yeni nesil gürültü engelleme özelliğine sahip olacak.
Daha önceki söylentilere göre kulaklık, 10,4 mm woofer, 6 mm tweeter içerecek ve 48 dB Aktif Gürültü Engellemeyi (ANC) destekleyecek. Toza ve suya dayanıklılık açısından, IP55 derecesine sahip olacak ve Buds Pro 2 ile benzer şekilde 9 saatlik pil ömrü (şarj kutusuyla birlikte 33 saate kadar) çıkacak. ANC açıkken 6 saat dayandığı, kutuyla birlikte bu sürenin 22 saate çıktığı söyleniyor. Bağlantı seçenekleri arasında; Bluetooth 5.3, Google Fast Pair ve ikili bağlantı desteği yer alacak. Şarj kutusu, 520mAh bataryaya sahip olacak. Tasarım açısından yeni şarj kutusu veya devrim niteliğinde bir yenilikle gelecek gibi görünmüyor.
OnePlus Buds 3, markanın testlerine göre bas, netlik, vokal, uzamsal ses, her noktada mükemmel bir deneyim sağlayacak. Kulaklığın 5 üzerinden aldığı puan ortalama 4.74. Tabii ki, gerçek sonuçlar, kullanıcı deneyimine dayanan test sonuçları.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.