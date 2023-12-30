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    OnePlus Buds 3, üst seviye ses kalitesi sunacak: İşte beklenen özellikler

    OnePlus, yeni TWS kulaklık modelini OnePlus Ace 3 ile birlikte tanıtacak. Markanın paylaştığı ilk test sonuçlarına göre OnePlus Buds 3, üst seviye kablosuz kulaklık olacak.
    OnePlus Buds 3 tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    OnePlus, 4 Ocak’ta yeni Bluetooth kulaklığını tanıtacak. TWS kulaklık modeli OnePlus Buds 3, tasarım olarak Buds Pro 2’ye çok benzeyecek ve üst seviye bir kulaklık olacak.

    OnePlus Buds 3 beklenen özellikleri

    OnePlus Buds 3 kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus, Buds 3’ün çift sürücü sayesinde amiral gemisi seviyesinde ses kalitesi sağlayacağını iddia ediyor. OnePlus, kulaklığın beş temel açıdan bir rakipten (isim paylaşmadı) çok daha iyi olacağını iddia eden bir grafik bile paylaştı.

    Çift tasarımlı çözümü Buds Pro serisinde görmüştük. Marka şimdi bu özelliği Pro olmayan modellere getiriyor. Kulaklık, ayrıca daha iyi ses ve arama kalitesi sağlayacak yeni nesil gürültü engelleme özelliğine sahip olacak.

    Daha önceki söylentilere göre kulaklık, 10,4 mm woofer, 6 mm tweeter içerecek ve 48 dB Aktif Gürültü Engellemeyi (ANC) destekleyecek. Toza ve suya dayanıklılık açısından, IP55 derecesine sahip olacak ve Buds Pro 2 ile benzer şekilde 9 saatlik pil ömrü (şarj kutusuyla birlikte 33 saate kadar) çıkacak. ANC açıkken 6 saat dayandığı, kutuyla birlikte bu sürenin 22 saate çıktığı söyleniyor. Bağlantı seçenekleri arasında; Bluetooth 5.3, Google Fast Pair ve ikili bağlantı desteği yer alacak. Şarj kutusu, 520mAh bataryaya sahip olacak. Tasarım açısından yeni şarj kutusu veya devrim niteliğinde bir yenilikle gelecek gibi görünmüyor.

    OnePlus Buds 3, markanın testlerine göre bas, netlik, vokal, uzamsal ses, her noktada mükemmel bir deneyim sağlayacak. Kulaklığın 5 üzerinden aldığı puan ortalama 4.74. Tabii ki, gerçek sonuçlar, kullanıcı deneyimine dayanan test sonuçları.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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