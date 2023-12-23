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    OnePlus Ace 3'ün görüntüleri ve muhtemel fiyatı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Teknoloji devlerinden OnePlus'un 23 Ocak'ta gerçekleştireceği etkinlik sırasında tanıtılması beklenen OnePlus Ace 3'ün görüntüleri, beklenen özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.
    OnePlus Ace 3'ün görüntüleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikler
    23 Ocak'ta gerçekleşmesi beklenen lansmana hazırlanan OnePlus, etkinlik sırasında yeni serisi OnePlus 12'yi ve ayrıca Çin'de OnePlus Ace 3 olarak satılacak olan OnePlus 12R'yi küresel pazarlarda piyasaya sürecek. Yakın bir zamanda ise OnePlus Ace 3'ün render görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

    İşte OnePlus Ace 3'ün beklenen özellikleri ve fiyatı:

    China Telecom internet sitesinde ortaya çıkan OnePlus Ace 3, 2480 x 1264 piksel 1,5K çözünürlüğe sahip 6,8 inç AMOLED ekran ile donatılacak ve bu ekran muhtemelen 120Hz ekran yenileme hızı sunacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenecek cihaz ayrıca 12 ve 16GB RAM seçeneklerine sahip olacak.

    OnePlus Ace 3'ün görüntüleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikler
    Metal bir çerçeveye sahip olacak OnePlus Ace 3, Android 14 tabanlı ColourOS 14 ile çıkacak. 5500mAh bataryadan güç alacak cihazın 31 Ocak 2024'te Çin'de satışa çıkması bekleniyor ve muhtemel fiyatları da yakın bir zamanda hazırlanan bir rapor sayesinde ortaya çıktı. Rapora göre cihazın 12GB+256GB versiyonu yaklaşık 465 dolar16GB+512GB versiyonu 521 dolar ve 16GB+1TB versiyonu ise 563 dolarlık fiyat etiketiyle karşımıza çıkması bekleniyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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