OnePlus Ace 3'ün görüntüleri ve muhtemel fiyatı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

23 Ocak'ta gerçekleşmesi beklenen lansmana hazırlanan OnePlus, etkinlik sırasında yeni serisi OnePlus 12'yi ve ayrıca Çin'de OnePlus Ace 3 olarak satılacak olan OnePlus 12R'yi küresel pazarlarda piyasaya sürecek. Yakın bir zamanda ise OnePlus Ace 3'ün render görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

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İşte OnePlus Ace 3'ün beklenen özellikleri ve fiyatı:

China Telecom internet sitesinde ortaya çıkan OnePlus Ace 3, 2480 x 1264 piksel 1,5K çözünürlüğe sahip 6,8 inç AMOLED ekran ile donatılacak ve bu ekran muhtemelen 120Hz ekran yenileme hızı sunacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenecek cihaz ayrıca 12 ve 16GB RAM seçeneklerine sahip olacak.

Metal bir çerçeveye sahip olacak OnePlus Ace 3, Android 14 tabanlı ColourOS 14 ile çıkacak. 5500mAh bataryadan güç alacak cihazın 31 Ocak 2024'te Çin'de satışa çıkması bekleniyor ve muhtemel fiyatları da yakın bir zamanda hazırlanan bir rapor sayesinde ortaya çıktı. Rapora göre cihazın 12GB+256GB versiyonu yaklaşık 465 dolar, 16GB+512GB versiyonu 521 dolar ve 16GB+1TB versiyonu ise 563 dolarlık fiyat etiketiyle karşımıza çıkması bekleniyor.

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