OnePlus Buds Ace oyuncular için geliyor

OnePlus Buds Ace özellikleri ve fiyatı
OnePlus Buds Ace tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm titanyum kaplama diyaframa sahip dinamik sürücüler barındırıyor. BassWave EQ kaynaktaki sesi analiz ederek frekansları otomatik olarak dengeleyebiliyor.
PEL Stadium ile Peace Elite oyununda gelişmiş bir ses deneyimi elde edilebiliyor. Bluetooth 5.3 ile de gecikme süresi 47ms olarak belirlenmiş. Tek şarj ile yüzde 50 ses ve ANC kapalı olarak 7 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile bu süre 19 saat oluyor. OnePlus Buds Ace modeli 37$ civarı ile Çin’de satışa başlayacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: