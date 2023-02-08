OnePlus Buds Ace oyuncular için geliyor

Tam Boyutta Gör Bu hafta birbirinden farklı elektronik ürünlerini duyuran OnePlus markasının listesinde bir de tam kablosuz kulaklık yer alıyor. OnePlus Buds Ace oyuncular ve sese önem verenler için hazırlanmış.

OnePlus Buds Ace özellikleri ve fiyatı

OnePlus Buds Ace tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm titanyum kaplama diyaframa sahip dinamik sürücüler barındırıyor. BassWave EQ kaynaktaki sesi analiz ederek frekansları otomatik olarak dengeleyebiliyor.

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PEL Stadium ile Peace Elite oyununda gelişmiş bir ses deneyimi elde edilebiliyor. Bluetooth 5.3 ile de gecikme süresi 47ms olarak belirlenmiş. Tek şarj ile yüzde 50 ses ve ANC kapalı olarak 7 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile bu süre 19 saat oluyor. OnePlus Buds Ace modeli 37$ civarı ile Çin’de satışa başlayacak.

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OnePlus Buds Ace tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı