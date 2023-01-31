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    Anlık Bildirim

    OnePlus Buds Ace özellikleri ortaya çıktı: Dinamik bas, ANC, 36 saat pil ömrü

    OnePlus, yeni kulaklıkları Buds Ace’in tanıtım görsellerini ve resmî tanıtım tarihini paylaştı. OnePlus Ace 2 telefonla birlikte tanıtılacak OnePlus Buds Ace özellikleri de ortaya çıktı.
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    OnePlus Buds Ace özellikleri ve görselleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus, Şubat’ta yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Global sahnede OnePlus 11, 11R ve OnePlus’ın ilk tableti öne çıkacak. Çin’de de OnePlus Ace 2 telefonla birlikte OnePlus Buds Ace kulaklık tanıtılacak. OnePlus Buds Ace tanıtım görselleri ile birlikte özellikleri de ortaya çıktı.

    Daha hızlı şarj, daha uzun süre kullanım

    OnePlus Buds Ace, (kulaklık ve kutu birlikte toplamda) 36 saat pil ömrüne sahip olacak. Benzer tasarıma sahip Nord Buds ile kıyaslandığında 6 saat fazla kullanım süresi verecek. Buds Ace, çok daha gelişmiş hızlı şarj özelliğine de sahip olacak; 5 dakikalık şarjla 10 saat çalma süresi sunacak. Nord Buds’ta bu süre yarı yarıya düşüyor.

    Aktif gürültü engelleme, dinamik bas, düşük gecikme süresi

    Buds Ace, çift çekirdekli gürültü azaltma çipi sayesinde aktif gürültü önleme (ANC) özelliğine sahip olacak. Buna ek olarak yeni OnePlus kulaklık, BassWave adında dinamik bas sistemine sahip olacak. Bluetooth 5.3 desteğiyle de gecikme süresinin 47ms’ye kadar düştüğü söyleniyor.

    Tasarımda ufak değişiklikler

    Nords Buds 2’ye benzer tasarımda olduğu görülen kulaklık, ter ve toz koruması sağlayan IP55 sertifikasına da sahip olacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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