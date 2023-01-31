OnePlus Buds Ace özellikleri ortaya çıktı: Dinamik bas, ANC, 36 saat pil ömrü

- Daha hızlı şarj, daha uzun süre kullanım
- Aktif gürültü engelleme, dinamik bas, düşük gecikme süresi
- Tasarımda ufak değişiklikler
- Yorumlar
Daha hızlı şarj, daha uzun süre kullanım
OnePlus Buds Ace, (kulaklık ve kutu birlikte toplamda) 36 saat pil ömrüne sahip olacak. Benzer tasarıma sahip Nord Buds ile kıyaslandığında 6 saat fazla kullanım süresi verecek. Buds Ace, çok daha gelişmiş hızlı şarj özelliğine de sahip olacak; 5 dakikalık şarjla 10 saat çalma süresi sunacak. Nord Buds’ta bu süre yarı yarıya düşüyor.
Aktif gürültü engelleme, dinamik bas, düşük gecikme süresi
Buds Ace, çift çekirdekli gürültü azaltma çipi sayesinde aktif gürültü önleme (ANC) özelliğine sahip olacak. Buna ek olarak yeni OnePlus kulaklık, BassWave adında dinamik bas sistemine sahip olacak. Bluetooth 5.3 desteğiyle de gecikme süresinin 47ms’ye kadar düştüğü söyleniyor.
Tasarımda ufak değişiklikler
Nords Buds 2’ye benzer tasarımda olduğu görülen kulaklık, ter ve toz koruması sağlayan IP55 sertifikasına da sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?