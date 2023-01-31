OnePlus Buds Ace özellikleri ortaya çıktı: Dinamik bas, ANC, 36 saat pil ömrü

Tam Boyutta Gör OnePlus, Şubat’ta yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Global sahnede OnePlus 11, 11R ve OnePlus’ın ilk tableti öne çıkacak. Çin’de de OnePlus Ace 2 telefonla birlikte OnePlus Buds Ace kulaklık tanıtılacak. OnePlus Buds Ace tanıtım görselleri ile birlikte özellikleri de ortaya çıktı.

OnePlus Ace 2'nin ilk görüntüsü yayınlandı 1 gün önce eklendi

Daha hızlı şarj, daha uzun süre kullanım

OnePlus Buds Ace, (kulaklık ve kutu birlikte toplamda) 36 saat pil ömrüne sahip olacak. Benzer tasarıma sahip Nord Buds ile kıyaslandığında 6 saat fazla kullanım süresi verecek. Buds Ace, çok daha gelişmiş hızlı şarj özelliğine de sahip olacak; 5 dakikalık şarjla 10 saat çalma süresi sunacak. Nord Buds’ta bu süre yarı yarıya düşüyor.

Aktif gürültü engelleme, dinamik bas, düşük gecikme süresi

Buds Ace, çift çekirdekli gürültü azaltma çipi sayesinde aktif gürültü önleme (ANC) özelliğine sahip olacak. Buna ek olarak yeni OnePlus kulaklık, BassWave adında dinamik bas sistemine sahip olacak. Bluetooth 5.3 desteğiyle de gecikme süresinin 47ms’ye kadar düştüğü söyleniyor.

Tasarımda ufak değişiklikler

Nords Buds 2’ye benzer tasarımda olduğu görülen kulaklık, ter ve toz koruması sağlayan IP55 sertifikasına da sahip olacak.

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OnePlus Buds Ace özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı