OnePlus 11 satış rekoru kırdı: İki saatte OnePlus tarihine geçti

OnePlus 11 ön satış rekoru kırdı
OnePlus 11’in 4 Ocak’ta siparişe açılmasından kısa bir süre sonra OnePlus Çin Başkanı Li Jie, yalnızca iki saat içinde OnePlus tarihindeki en hızlı ön sipariş rekoru kırıldığını söyledi. Deneyimli yönetici satış rakamları hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak, OnePlus 11’in 9 Ocak tarihinde piyasaya sürüleceğini düşünürsek, bu başarı yerini yeni rekorlara bırakabilir.
Buna ek olarak OnePlus CEO'su, OnePlus 11 Pro hakkındaki söylentilere de açıklık getirdi. Weibo'da kullanıcıların sorularına yanıt veren yönetici, OnePlus 11 Pro'nun planda olmadığını ve OnePlus 11'in önceki yıllarda piyasaya sürülen Pro modellerin yerini almayı amaçladığını söyledi. OnePlus 11'in önümüzdeki ay düzenlenecek lansman ile küresel pazara açılması bekleniyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/01/05/oneplus-11-achieves-fastest-sales-record-in-oneplus-history-claims-oneplus-president/ https://www.gsmarena.com/oneplus_11_breaks_presales_records_in_china_oneplus_11_pro_wont_exist-news-57081.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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