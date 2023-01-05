Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde OnePlus, Çin’de gerçekleştirilen özel bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 11’i tanıttı. Güçlü donanımı ve rekabetçi fiyatı ile dikkat çeken telefon, şimdi de Çin pazarında önemli bir başarıya imza attı.

OnePlus 11 ön satış rekoru kırdı

OnePlus 11’in 4 Ocak’ta siparişe açılmasından kısa bir süre sonra OnePlus Çin Başkanı Li Jie, yalnızca iki saat içinde OnePlus tarihindeki en hızlı ön sipariş rekoru kırıldığını söyledi. Deneyimli yönetici satış rakamları hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak, OnePlus 11’in 9 Ocak tarihinde piyasaya sürüleceğini düşünürsek, bu başarı yerini yeni rekorlara bırakabilir.

OnePlus 11 resmen tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

Buna ek olarak OnePlus CEO'su, OnePlus 11 Pro hakkındaki söylentilere de açıklık getirdi. Weibo'da kullanıcıların sorularına yanıt veren yönetici, OnePlus 11 Pro'nun planda olmadığını ve OnePlus 11'in önceki yıllarda piyasaya sürülen Pro modellerin yerini almayı amaçladığını söyledi. OnePlus 11'in önümüzdeki ay düzenlenecek lansman ile küresel pazara açılması bekleniyor.

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OnePlus 11 satış rekoru kırdı! İki saatte OnePlus tarihine geçti