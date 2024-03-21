OnePlus Ace 3V ilk Snapdragon 7+ Gen 3 yongalı akıllı telefon oldu

OnePlus Ace 3V özellikleri
- 6.74 inçlik 1240x2772 piksel AMOLED ekran
- Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti
- 12/16GB LPDDR5X RAM
- 256GB/512GB UFS 4.0 depolama
- 50MP OIS Sony IMX882 ana sensör
- 16MP ön kamera
- 5500mAh batarya, 100W hızlı şarj
Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti Cortex-X4 çekirdeği ve üst seviye grafik birimi ile OnePlus Ace 3V modelini segmentinde öne çıkarıyor. 120Hz ekran 2160Hz PWM ile çok verimli parlaklık ayarı yapabiliyor ve 2150 nit elde edilebiliyor.
9,140mm² buhar odası ile verimli bir soğutma sağlayan telefonda arka kamera 4K 60fps OIS, ön kamera ise Full HD 30fps kayıt yapabiliyor. OnePlus Ace 3V modeli global pazara OnePlus Nord 4 olarak gelecek.
OnePlus Ace 3V fiyatı ve çıkış tarihi
- OnePlus Ace 3V 12/256 280$
- OnePlus Ace 3V 12/512 310$
- OnePlus Ace 3V 16/512 350$
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.