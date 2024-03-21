OnePlus Ace 3V ilk Snapdragon 7+ Gen 3 yongalı akıllı telefon oldu

Tam Boyutta Gör Qualcomm’un orta seviyede iddialı olacak Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setini tanıtmasının ardından ilk akıllı telefon da piyasaya çıkıyor. OnePlus Ace 3V akıllı telefon modeli Çin’de ön sipariş almaya başladı.

OnePlus Ace 3V özellikleri

6.74 inçlik 1240x2772 piksel AMOLED ekran

Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti

12/16GB LPDDR5X RAM

256GB/512GB UFS 4.0 depolama

50MP OIS Sony IMX882 ana sensör

16MP ön kamera

5500mAh batarya, 100W hızlı şarj

Snapdragon 7+ Gen 3 tanıtıldı! Wi-Fi 7, yapay zeka ve dahası 6 sa. önce eklendi

Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti Cortex-X4 çekirdeği ve üst seviye grafik birimi ile OnePlus Ace 3V modelini segmentinde öne çıkarıyor. 120Hz ekran 2160Hz PWM ile çok verimli parlaklık ayarı yapabiliyor ve 2150 nit elde edilebiliyor.

9,140mm² buhar odası ile verimli bir soğutma sağlayan telefonda arka kamera 4K 60fps OIS, ön kamera ise Full HD 30fps kayıt yapabiliyor. OnePlus Ace 3V modeli global pazara OnePlus Nord 4 olarak gelecek.

OnePlus Ace 3V fiyatı ve çıkış tarihi

OnePlus Ace 3V 12/256 280$

OnePlus Ace 3V 12/512 310$

OnePlus Ace 3V 16/512 350$

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OnePlus Ace 3V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı