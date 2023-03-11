OnePlus, güncelleme konusunda Android lideri olmayı hedefliyor

Tam Boyutta Gör OnePlus, güncelleme hususunda kulanıcıların en uzun süre destek alacağı marka olacaklarını söyledi. Şirketin açıklamasına göre, OnePlus 11 modeli, dört büyük Android güncellemesi, beş yıl da güvenlik yaması alacak. OnePlus Ace 2 serisi, üç büyük Android sürüm güncellemesi, dört yıl boyunca acil güvenlik yamalarını alacak.

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Li Jie: Uzun süreli güncelleme sunmak kolay değil

OnePlus Çin başkanı Li Jie, uzun süre yazılım sürümü bakım güncellemesi vermenin kolay olmadığını, araştırma ve geliştirme için 14 milyon dolardan fazla yatırım gerektirdiğini belirtti. Jie, ayrıca OnePlus’ın kullanıcılarla uzun süreli ilişki kurmaya istekli olduğunu söyleyerek, kullanıcılara destekleri ve takdirleri için de teşekkür etti.

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OnePlus Çin başkanından güncelleme sözü