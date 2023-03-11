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    Anlık Bildirim

    OnePlus, güncelleme konusunda Android lideri olmayı hedefliyor

    Android telefon üreticileri, uzatılmış güncelleme planlarını bir süredir paylaşıyor. Son olarak OnePlus, en uzun süre güncelleme ve yazılım desteği veren marka olmayı hedeflediklerini duyurdu.
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    oneplus çin başkanı güncelleme sözü Tam Boyutta Gör
    OnePlus, güncelleme hususunda kulanıcıların en uzun süre destek alacağı marka olacaklarını söyledi. Şirketin açıklamasına göre, OnePlus 11 modeli, dört büyük Android güncellemesi, beş yıl da güvenlik yaması alacak. OnePlus Ace 2 serisi, üç büyük Android sürüm güncellemesi, dört yıl boyunca acil güvenlik yamalarını alacak.

    Li Jie: Uzun süreli güncelleme sunmak kolay değil

    OnePlus Çin başkanı Li Jie, uzun süre yazılım sürümü bakım güncellemesi vermenin kolay olmadığını, araştırma ve geliştirme için 14 milyon dolardan fazla yatırım gerektirdiğini belirtti. Jie, ayrıca OnePlus’ın kullanıcılarla uzun süreli ilişki kurmaya istekli olduğunu söyleyerek, kullanıcılara destekleri ve takdirleri için de teşekkür etti.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 13 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 13 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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