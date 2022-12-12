OnePlus ilk monitörlerini tanıttı: X 27 ve E 24 ile tanışın

OnePlus Monitor X 27
OnePlus Monitor X 27 bir oyun çözümü olarak konumlandırılabilir. Cihaz, 2560 x 1440 piksel çözünürlük ve 350 nit maksimum parlaklık sunan 27 inç IPS panele sahip. Yenileme hızı 165 Hz olan monitörün tepki süresi 1 ms. Ayrıca DCI-P3 renk gamının %95'ini kapsadığı belirtiliyor.
OnePlus Monitor X 27, VESA DisplayHDR 400 ve TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikalarına sahip. Oyuncular için AMD Freesync Premium desteği de var. Monitörün yüksekliği ayarlanabilir metal bir standla geldiğini belirtelim. Eğim açısı ayarlanabildiği gibi dikey yönde döndürülebiliyor.
OnePlus Monitor E 24
OnePlus Monitor E 24 giriş kısmında da belirttiğimiz üzere ev ve ofis kullanımını hedefleyen daha basit bir model. Son derece ince bir gövdeye (8 mm) sahip olan monitör 1920 × 1080 piksel çözünürlük ve 75 Hz yenileme hızı sunan IPS ekran taşıyor. Tepki süresi 5 ms, maksimum parlaklık değeri 250 nit olan bu modelin de TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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