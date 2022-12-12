OnePlus ilk monitörlerini tanıttı: X 27 ve E 24 ile tanışın

Tam Boyutta Gör OnePlus merakla beklenen ilk monitörlerini sonunda resmen tanıttı. OnePlus Monitor X 27 olarak adlandırılan model yenileme hızı ve minimum gecikmeye önem veren oyuncular için daha uygunken, OnePlus Monitor E 24 daha çok ev ve ofis kullanıcılarını hedefliyor.

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OnePlus Monitor X 27

OnePlus Monitor X 27 bir oyun çözümü olarak konumlandırılabilir. Cihaz, 2560 x 1440 piksel çözünürlük ve 350 nit maksimum parlaklık sunan 27 inç IPS panele sahip. Yenileme hızı 165 Hz olan monitörün tepki süresi 1 ms. Ayrıca DCI-P3 renk gamının %95'ini kapsadığı belirtiliyor.

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OnePlus Monitor X 27, VESA DisplayHDR 400 ve TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikalarına sahip. Oyuncular için AMD Freesync Premium desteği de var. Monitörün yüksekliği ayarlanabilir metal bir standla geldiğini belirtelim. Eğim açısı ayarlanabildiği gibi dikey yönde döndürülebiliyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus Monitor X 27'de bir USB Type-C (65W güç çıkışlı), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, iki USB 3.0 ve kulaklık girişine yer verilmiş. Montör PiP/PbP modlarını destekliyor. Çinli marka bu modelin fiyat etiketini 340 dolar olarak açıkladı. Cihaz 15 Aralık itibarıyla satışa sunulacak.

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OnePlus Monitor E 24

OnePlus Monitor E 24 giriş kısmında da belirttiğimiz üzere ev ve ofis kullanımını hedefleyen daha basit bir model. Son derece ince bir gövdeye (8 mm) sahip olan monitör 1920 × 1080 piksel çözünürlük ve 75 Hz yenileme hızı sunan IPS ekran taşıyor. Tepki süresi 5 ms, maksimum parlaklık değeri 250 nit olan bu modelin de TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası var.

Tam Boyutta Gör OnePlus Monitor E 24, Adaptive Sync (Uyarlanabilir Senkronizasyon) desteği ile öne çıkıyor. Bu monitör de hayli sağlam bir metal standa sahip ancak yükseklik ayarı yok. Eğim açısı ayarlanabiliyor. Bağlantı arayüzlerini USB Type-C (18W güç çıkışlı), VGA, HDMI 1.4 ve kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. OnePlus Monitor E 24'ün fiyat etiketi ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

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