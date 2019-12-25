OnePlus'ın CES 2020'de tanıtacağı Concept One, katlanabilir akıllı telefon olabilir

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Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı olan CES 2020, bu yıl da hareketli geçeceğe benziyor. Dev şirketler yeni ürünlerini bu fuarda gün yüzüne çıkarmak için son hazırlıkları yapıyorlar ve bunlardan biri de OnePlus.

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OnePlus katlanabilir teknoloji telefon mı girecek?

7 Ocak'ta Las Vegas'ta başlayacak olan CES 2020, geleceğin akıllı telefonlarına da bir bakış sunacak. Samsung ve LG liderliğindeki yaklaşık 400 Koreli teknoloji şirketi fuardaki yerini şimdiden ayırtmış durumda ve Çinli rakipleri de boş durmuyor. Bunlardan biri olan OnePlus, geçtiğimiz günlerde CES 2020'de Concept One adlı akıllı telefonunu sergileyeceğini açıklamıştı ve yeni yayınlanan bir rapor cihazla ilgili ipuçları veriyor.

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The Korea Herald'ın CES 2020 raporuna göre OnePlus'ın, Concept One adı altında tanıtacağı cihaz katlanabilir akıllı telefon olacak. Cihazın Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi tablet benzerimi, yoksa Motorola Razr 2019 gibi yeni nesil kapaklı bir telefon mu olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok. Tüm bu soruların cevabını en net şekilde, Apple'ın da katılması beklenen CES 2020'de alabileceğiz.

https://www.gsmarena.com/oneplus_concept_one_could_be_a_foldable_smartphone-news-40727.php