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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus'ın CES 2020'de tanıtacağı Concept One, katlanabilir akıllı telefon olabilir

    Çinli teknoloji üreticilerinden OnePlus, Ocak ayında düzenlenecek olan CES 2020'de Concept One adlı bir akıllı telefon tanıtacağını açıklamıştı. Gelen haberler cihazın katlanabilir olacağı yönünde.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus'ın CES 2020'de tanıtacağı Concept One, katlanabilir akıllı telefon olabilir
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    Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı olan CES 2020, bu yıl da hareketli geçeceğe benziyor. Dev şirketler yeni ürünlerini bu fuarda gün yüzüne çıkarmak için son hazırlıkları yapıyorlar ve bunlardan biri de OnePlus.

    Ayrıca Bkz. "ABD radarına giren TikTok, merkezini Çin dışına taşımayı planlıyor"

    OnePlus katlanabilir teknoloji telefon mı girecek?

    7 Ocak'ta Las Vegas'ta başlayacak olan CES 2020, geleceğin akıllı telefonlarına da bir bakış sunacak. Samsung ve LG liderliğindeki yaklaşık 400 Koreli teknoloji şirketi fuardaki yerini şimdiden ayırtmış durumda ve Çinli rakipleri de boş durmuyor. Bunlardan biri olan OnePlus, geçtiğimiz günlerde CES 2020'de Concept One adlı akıllı telefonunu sergileyeceğini açıklamıştı ve yeni yayınlanan bir rapor cihazla ilgili ipuçları veriyor.

    OnePlus'ın CES 2020'de tanıtacağı Concept One, katlanabilir akıllı telefon olabilir
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    The Korea Herald'ın CES 2020 raporuna göre OnePlus'ın, Concept One adı altında tanıtacağı cihaz katlanabilir akıllı telefon olacak. Cihazın Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi tablet benzerimi, yoksa Motorola Razr 2019 gibi yeni nesil kapaklı bir telefon mu olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok. Tüm bu soruların cevabını en net şekilde, Apple'ın da katılması beklenen CES 2020'de alabileceğiz.



    https://www.gsmarena.com/oneplus_concept_one_could_be_a_foldable_smartphone-news-40727.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Amd64x2 3 sa.
    Kendime yeni bir eğlence buldum, haber başlığından editör'ü tahmin ediyorum... Yine bildim, lütfen bütün başlıklar olabilir'li, gelebilir'li, içime doğdu'lu olsun çok sempatik oluyor.
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