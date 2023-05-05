OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu için tarih ortaya çıktı

Kaynağa göre, ilk katlanabilir OnePlus telefon bu yıl Ağustos ayında çıkış yapacak. İnternete sızdırılan bilgilere göre cihaz Oppo Find N2'nin bir kopyası olmayacak. Daha ziyade Samsung Galaxy Fold modellerine benzeyeceği bildiriliyor.
Katlanabilir telefon pazarı kızıştı
Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor ve daha birçok üreticinin de girmesiyle birlikte katlanabilir telefon pazarında büyük bir patlama yaşanıyor. Yakında bu furyaya Google da Pixel Fold modeliyle katılacak. Cihazın 10 Mayıs’ta tanıtılacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah