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    Anlık Bildirim

    OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu için tarih ortaya çıktı

    OnePlus bu yıl içinde ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağını zaten daha önce açıklamıştı. Çinli markanın cihazı ne zaman piyasaya süreceği ortaya çıktı.
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    OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu için tarih ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, ilk katlanabilir akıllı telefonunu yılın ikinci yarısında piyasaya süreceğini doğrulamış ancak belirli bir zaman dilimi vermemişti. Şimdi ise Alman duyumcu Max Jambor zihazın ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bilgiler paylaştı.

    Kaynağa göre, ilk katlanabilir OnePlus telefon bu yıl Ağustos ayında çıkış yapacak. İnternete sızdırılan bilgilere göre cihaz Oppo Find N2'nin bir kopyası olmayacak. Daha ziyade Samsung Galaxy Fold modellerine benzeyeceği bildiriliyor.

    Katlanabilir telefon pazarı kızıştı

    Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor ve daha birçok üreticinin de girmesiyle birlikte katlanabilir telefon pazarında büyük bir patlama yaşanıyor. Yakında bu furyaya Google da Pixel Fold modeliyle katılacak. Cihazın 10 Mayıs’ta tanıtılacağını hatırlatalım.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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