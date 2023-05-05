Tam Boyutta Gör OnePlus, ilk katlanabilir akıllı telefonunu yılın ikinci yarısında piyasaya süreceğini doğrulamış ancak belirli bir zaman dilimi vermemişti. Şimdi ise Alman duyumcu Max Jambor zihazın ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bilgiler paylaştı.

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Kaynağa göre, ilk katlanabilir OnePlus telefon bu yıl Ağustos ayında çıkış yapacak. İnternete sızdırılan bilgilere göre cihaz Oppo Find N2'nin bir kopyası olmayacak. Daha ziyade Samsung Galaxy Fold modellerine benzeyeceği bildiriliyor.

Katlanabilir telefon pazarı kızıştı

Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor ve daha birçok üreticinin de girmesiyle birlikte katlanabilir telefon pazarında büyük bir patlama yaşanıyor. Yakında bu furyaya Google da Pixel Fold modeliyle katılacak. Cihazın 10 Mayıs’ta tanıtılacağını hatırlatalım.

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OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu için tarih ortaya çıktı