Resmen onaylandı: OnePlus Open geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un katlanabilir telefon lansmanının rüzgarını arkasına alan OnePlus, bu fırsatı ilk katlanabilir akıllı telefonunun ismini açıklamak için kullandı. Çinli marka resmi Twitter hesabı aracılığıyla cihazın OnePlus Open adı altında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Şirket "We OPEN when others FOLD" (Diğerleri KATLANIRKEN biz AÇILIYORUZ) şeklinde bir tweet attı. Bu günlerde ortaya çıkan söylentileri doğrulamış oluyor. Hatırlayacağınız üzere daha önceki bir haberimizde OnePlus'ın farklı bir yaklaşım benimseyerek Fold ismini kullanmayacağını, bunun yerine Open'ı tercih edeceğini bildirmiştik.

Lansman için Ağustos sonu işaret ediliyor

Şirket ayrıca cihazın bu yılın üçüncü çeyreğinde geleceğini doğrulamış durumda ancak kesin bir tarih yok. Şirkete yakın kaynaklara göre OnePlus Open isimli model 29 Ağustos'ta tanıtılacak. Cihazın dünya genelinde piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Sızıntıları ile tanıdığımız Ice Universe katlanabilir telefonun Oppo Find N3'e benzeyeceğini söylüyor. Oppo Find N3 de henüz çıkış yapmış değil ancak yakında, selefinden daha erken gelebilir. Bir önceki model olan Find N2 geçen yıl Aralık ayında piyasaya sürülmüştü.

