OnePlus'ın ilk tableti seri üretime girdi: İşte muhtemel özellikleri ve fiyatı

Çinli marka OnePlus, ilk tabletini çıkarmaya hazırlanıyor. OnePlus Pad adı altında pazara giriş yapması beklenen cihazın seri üretim aşamasına geçtiği bildiriliyor. Yani tablet piyasaya sürülmeye oldukça yaklaşmış durumda.
OnePlus Pad'in 2022'nin ilk yarısında tanıtılacağı bildirilmişti. Şirkete yakın kaynaklar cihazın Haziran bitmeden resmiyet kazanacağını söylüyor. Ancak çıkış tarihi hakkında henüz kesin bir bilginin olmadığını belirtelim.
Nord markalı akıllı saat de yolda
Şirket ilk tabletinin yanı sıra OnePlus Nord 3 ile birlikte çıkış yapması beklenen ilk Nord markalı akıllı saati de dahil olmak üzere farklı ürünler de hazırlıyor. OnePlus bu yılın sonunda bir katlanabilir telefonla da karşımıza çıkabilir.
OnePlus Pad 5G muhtemel özellikleri ve fiyatı
- 12.4 inç FHD+ OLED ekran
- Snapdragon 865
- 6 GB RAM
- 128 GB depolama
- 13 + 5 megapiksel arka kamera
- 8 megapiksel ön kamera
- 10.090 mAh pil, 45W hızlı şarj
- Android 12
- Yan tarafa entegre parmak izi tarayıcısı
- 3.5 mm kulaklık girişi
- Bluetooth 5.1
- 6 GB + 128 GB: 470 dolar
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Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"