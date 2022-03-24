OnePlus'ın ilk tableti seri üretime girdi: İşte muhtemel özellikleri ve fiyatı

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Çinli marka OnePlus, ilk tabletini çıkarmaya hazırlanıyor. OnePlus Pad adı altında pazara giriş yapması beklenen cihazın seri üretim aşamasına geçtiği bildiriliyor. Yani tablet piyasaya sürülmeye oldukça yaklaşmış durumda.

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OnePlus Pad'in 2022'nin ilk yarısında tanıtılacağı bildirilmişti. Şirkete yakın kaynaklar cihazın Haziran bitmeden resmiyet kazanacağını söylüyor. Ancak çıkış tarihi hakkında henüz kesin bir bilginin olmadığını belirtelim.

Nord markalı akıllı saat de yolda

Şirket ilk tabletinin yanı sıra OnePlus Nord 3 ile birlikte çıkış yapması beklenen ilk Nord markalı akıllı saati de dahil olmak üzere farklı ürünler de hazırlıyor. OnePlus bu yılın sonunda bir katlanabilir telefonla da karşımıza çıkabilir.

OnePlus Pad 5G muhtemel özellikleri ve fiyatı

12.4 inç FHD+ OLED ekran

Snapdragon 865

6 GB RAM

128 GB depolama

13 + 5 megapiksel arka kamera

8 megapiksel ön kamera

10.090 mAh pil, 45W hızlı şarj

Android 12

Yan tarafa entegre parmak izi tarayıcısı

3.5 mm kulaklık girişi

Bluetooth 5.1

6 GB + 128 GB: 470 dolar

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OnePlus'ın ilk tableti seri üretime girdi: Özellikleri ve fiyatı