Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus ilk klavyesini gururla sunar

    OnePlus Keyboard 81 Pro oyuncu klavyesi değiştirilebilir mekanik tuşlarının yanı sıra 100 saate kadar kullanım, özel tekerlek tuşu, RGB aydınlatma gibi özelliklerle geliyor.
    Oy Ver
    OnePlus Keyboard 81 Pro Tam Boyutta Gör
    Oppo çatısı altına girdikten sonra farklı segmentlere yönelik hamleler yapan OnePlus markasının merakla beklenen klavyesi tanıtıldı. Klavye özelleştirilebilir tuş ve uzun kullanım süresi ile dikkat çekiyor.

    OnePlus Keyboard 81 Pro özellikleri ve fiyatı

    OnePlus oyuncu klavyesi, forumlarda yapılan oylama sonucunda kullanıcılardan en çok oyu alan proje olmuş. Bunun üzerine OnePlus Featuring kapsamında Keychron firması ile iş birliğine gidilmiş. Keychron yaklaşık 5 yıldır sektöre beğenilen klavyeler üretiyor.

    OnePlus Keyboard 81 Pro aslında Keychron Q1 Pro mekanik klavyesini temel alıyor. 81 tuşlu olan klavyede sayısal tuş takımı yer almıyor. Sağ üstteki tekerlek ise programlanabiliyor. Klavyede RGB aydınlatma mevcut.

    Bağlantı Bluetooth 5.1 ve USB Tip-C ile sağlanabiliyor. 4000mAh batarya 100 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj esnasında kablolu kullanım da mümkün. Arka kenarda OnePlus telefonlardan hatırlayacağımız ve sessize alma için kullanılan kaydırma tuşu da yer almış. Kolay değiştirilebilir tuşlara sahip olan klavye 199$ fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bluetooth kulaklık kutusu şarj olmuyor muayene tekrarında sadece ağır kusuramı bakılır italyadan iphone almak ksa neresi eyüp b geometri pdf

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 14 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 14 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız