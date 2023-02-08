OnePlus ilk klavyesini gururla sunar

Tam Boyutta Gör Oppo çatısı altına girdikten sonra farklı segmentlere yönelik hamleler yapan OnePlus markasının merakla beklenen klavyesi tanıtıldı. Klavye özelleştirilebilir tuş ve uzun kullanım süresi ile dikkat çekiyor.

OnePlus Keyboard 81 Pro özellikleri ve fiyatı

OnePlus oyuncu klavyesi, forumlarda yapılan oylama sonucunda kullanıcılardan en çok oyu alan proje olmuş. Bunun üzerine OnePlus Featuring kapsamında Keychron firması ile iş birliğine gidilmiş. Keychron yaklaşık 5 yıldır sektöre beğenilen klavyeler üretiyor.

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OnePlus Keyboard 81 Pro aslında Keychron Q1 Pro mekanik klavyesini temel alıyor. 81 tuşlu olan klavyede sayısal tuş takımı yer almıyor. Sağ üstteki tekerlek ise programlanabiliyor. Klavyede RGB aydınlatma mevcut.

Bağlantı Bluetooth 5.1 ve USB Tip-C ile sağlanabiliyor. 4000mAh batarya 100 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj esnasında kablolu kullanım da mümkün. Arka kenarda OnePlus telefonlardan hatırlayacağımız ve sessize alma için kullanılan kaydırma tuşu da yer almış. Kolay değiştirilebilir tuşlara sahip olan klavye 199$ fiyat etiketine sahip.

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OnePlus klavyesi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı