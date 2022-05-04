OnePlus Nord 2T 5G, NBTC'den onay aldı

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OnePlus, yakında yeni modelini tanıtacak. NBTC'den onaylanan OnePlus Nord 2T 5G, artık lansmana hazır gibi gözüküyor. Şimdi gelin lansmandan önce OnePlus Nord 2T 5G'nin ortaya çıkan özelliklerine göz atalım.

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OnePlus Nord 2T 5G, 12GB'a kadar RAM bellek sunacak

OnePlus Nord 2T 5G, NBTC'de görüntü. Bazı özelliklerini de burada sergileyen Nord 2T, artık yakında piyasaya sürülecek. Ancak şimdiden gelen bilgilere göre ön tarafında 6,43 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek olan Nord 2T, bu ekranda 90Hz yenileme hızı sunacak. Bu AMOLED ekranda Full HD+ kalitesinde görüntüler sunacak olan cihaz, yine ön tarafında muhtemelen 32MP'lik bir kamera taşıyacak.

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Arka tarafında 50MP'lik bir ana kamera taşıyan OnePlus Nord 2T 5G, bu kameranın yanında 8MP'lik bir ultra geniş açılı kameraya ve 2MP'lik bir monokrom kameraya sahip olacak. Android 12 tabanlı OxygenOS 12 işletim sistemi ile çalışacak olan Nord 2T, elektriksel anlamda gücünü ise 4500mAh'lik bataryasından alacak. Bu batarya için 80W hızlı şarj desteği sunacak olan cihaz, performansını ise Dimensity 1300 yonga setinden alıyor. RAM tarafında ise 12GB'a kadar seçenekler yer alacak.

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