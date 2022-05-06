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    OnePlus Nord 2T fiyatıyla birlikte perakendecinin web sitesinde göründü

    OnePlus'un yakın zamanda NBTC'de görünen modeli OnePlus Nord 2T, şimdi perakendeci web sitesinde karşımıza çıktı. İşte OnePlus Nord 2T'nin Avrupa satış fiyatı ve görselleri.
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    OnePlus yakın zamanda yeni modeli OnePlus Nord 2T'yi satışa sunacak. Ancak bugün gelen görseller perakendecinin web sitesinde sergilenen OnePlus Nord 2T'nin fiyatını ve özelliklerini ortaya koydu. İşte OnePlus Nord 2T'nin detayları.

    OnePlus Nord 2T, 399 Dolar fiyat etiketine sahip

    OnePlus Nord 2T hakkında bugün gelen bilgiler cihazın yakın zamanda satışta olacağını ortaya koydu. Bugün AliExpress vasıtasıyla satış sayfası görünen OnePlus Nord 2T'nin fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı.

    Görünüşe göre Dimensity 1300 yonga seti ile birlikte gelen OnePlus Nord 2T, 8GB RAM ve 128GB depolamaya sahip. Ön tarafında 6,43 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran taşıyan cihaz, bu ekranda 90Hz yenileme hızı sunacak. Yine Full HD+ kalitesinde görüntüler sunacak olan Nord 2T, ekranın üzerinde 32MP'lik bir selfie kamerası taşıyor.

    OnePlus Nord 2T fiyatı ve resimleriyle birlikte ortaya çıktı

    Arka tarafında OIS'li 50MP'lik bir ana kamera ile gelen OnePlus Nord 2T, bu kameranın yanında 8MP'lik bir ultra geniş açılı kameraya ve 2MP'lik bir monokrom kameraya yer veriyor. Elektriksel anlamda gücünü 4500mAh'lik bataryasından alan cihaz, 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Son olarak ızdırılan görseller sayesinde OnePlus Nord 2T'nin 399 Dolar fiyat etiketi ile satılacağını öğreniyoruz.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 8 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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