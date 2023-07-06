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    OnePlus Nord Buds 2R tanıtıldı

    OnePlus Nord Buds 2R tam kablosuz kulaklık modeli yapay zekâ tabanlı gürültü engelleme ile orijinal modele kıyasla biraz daha kırpılmış ve uygun fiyatlı hale getirilmiş. 
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    OnePlus Nord Buds 2R Tam Boyutta Gör
    OnePlus markasının yeni akıllı telefonlarını tanıttığı etkinlikte, bütçesini düşünenler için tam kablosuz bir kulaklık modeli de duyurdu. OnePlus Nord Buds 2R abisine göre bazı özelliklerinde kırpmaya giderek tasarruf yapmış.

    OnePlus Nord Buds 2R özellikleri ve fiyatı

    OnePlus Nord Buds 2R kulaklık modeli 12.4mm dinamik sürücülere sahip ve AAC ile SBC kodek desteği sunuyor. Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanan kulaklık yazılımsal olarak gürültü engelleme yapıyor ve silikon uçlar ile bunu güçlendiriyor. Her parçada iki mikrofon görüşme kalitesini de arttırıyor.

    Kutusundaki minik bildirim ışığı ile batarya durumunu gösteren kulaklık tek şarj ile 8 saate kadar müzik oynatabiliyor. Kutusu ile 38 saate varan süreler elde edilebiliyor. OnePlus Nord Buds 2R modeli 27$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 8 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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