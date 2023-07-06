OnePlus Nord Buds 2R tanıtıldı

OnePlus Nord Buds 2R özellikleri ve fiyatı
OnePlus Nord Buds 2R kulaklık modeli 12.4mm dinamik sürücülere sahip ve AAC ile SBC kodek desteği sunuyor. Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanan kulaklık yazılımsal olarak gürültü engelleme yapıyor ve silikon uçlar ile bunu güçlendiriyor. Her parçada iki mikrofon görüşme kalitesini de arttırıyor.
Kutusundaki minik bildirim ışığı ile batarya durumunu gösteren kulaklık tek şarj ile 8 saate kadar müzik oynatabiliyor. Kutusu ile 38 saate varan süreler elde edilebiliyor. OnePlus Nord Buds 2R modeli 27$ civarında bir fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)