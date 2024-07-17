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    OnePlus Nord Buds 3 Pro ve Watch 2R tanıtıldı

    OnePlus, 16 Temmuz’da düzenlediği etkinlikte OnePlus Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro modellerini tanıttı. OnePlus'ın ürün serisine eklediği modeller gelişmiş özellikler sunuyor.
    OnePlus Nord Buds 3 Pro ve Watch 2R tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, OnePlus Nord Buds 3 Pro ve Watch 2R'nin duyurulmasıyla ekosistemini genişletti. Bu yeni cihazlar, gelişmiş özellikler ve performans vaat eden Nord 4 ve OnePlus Pad 2 ile birlikte duyuruldu.

    OnePlus Watch 2R: Tüm özellikler

    OnePlus Watch 2R, bu yılın başlarında piyasaya sürülen OnePlus Watch 2'nin rafine edilmiş bir versiyonu. Çin'de OnePlus Watch 2 (eSIM) olarak bilinen uluslararası versiyon eSIM desteği almasa da birkaç yeni özellik sunuyor.

    • Çerçeve: Güncellenmiş saat çerçevesi
    • Düğmeler: İki yuvarlak yan düğme
    • Saat Kayışı: Güncellenmiş tasarım
    • Ağırlık: Watch 2'den %25 daha hafif
    • Ekran: 1.43 inç AMOLED ekran
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1
    • Bellek: 2 GB RAM ve 32 GB depolama
    • İşletim Sistemi: Android Wear OS 4 ve RTOS ile çift önyükleme
    • Pil: 500 mAh, 100 saat aktif kullanım için derecelendirilmiştir
    • GPS: Çift bantlı GPS
    • Etkinlik Takibi: 100 etkinliğe kadar izlemeyi destekler
    • Sağlık İzleme: Kalp atış hızı, kan oksijeni, uyku ve stres izleme
    • Renkler: Orman Yeşili ve Metal Gri
    • Fiyat: 230$ / 280€ / 250£
    • Mevcutluk: ABD, Avrupa ve İngiltere'de satışta

    OnePlus Nord Buds 3 Pro: Tüm özellikler

    • Sürücüler: 12,4 mm tetanize dinamik sürücüler
    • Bağlantı: SBC ve AAC kodek desteğine sahip Bluetooth 5.4
    • EQ: Kişiselleştirilmiş ses için manuel EQ
    • ANC: 49 dB'ye kadar gürültü azaltma özelliğine sahip aktif gürültü engelleme (ANC)
    • Pil: Kasanın 440 mAh pili, toplamda 44 saatlik dinleme süresi sağlıyor
    • Dayanıklılık: IP55 toz ve suya dayanıklı
    • Renkler: Yıldızlı Siyah ve Yeşim
    • Fiyat: 80$ / 80€ / 80£
    • Mevcutluk: ABD, Avrupa ve İngiltere'de satışta

    OnePlus Nord Buds 3 Pro ve Watch 2R tanıtıldı Tam Boyutta Gör

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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