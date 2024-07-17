OnePlus Nord Buds 3 Pro ve Watch 2R tanıtıldı

OnePlus Watch 2R: Tüm özellikler
OnePlus Watch 2R, bu yılın başlarında piyasaya sürülen OnePlus Watch 2'nin rafine edilmiş bir versiyonu. Çin'de OnePlus Watch 2 (eSIM) olarak bilinen uluslararası versiyon eSIM desteği almasa da birkaç yeni özellik sunuyor.
- Çerçeve: Güncellenmiş saat çerçevesi
- Düğmeler: İki yuvarlak yan düğme
- Saat Kayışı: Güncellenmiş tasarım
- Ağırlık: Watch 2'den %25 daha hafif
- Ekran: 1.43 inç AMOLED ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1
- Bellek: 2 GB RAM ve 32 GB depolama
- İşletim Sistemi: Android Wear OS 4 ve RTOS ile çift önyükleme
- Pil: 500 mAh, 100 saat aktif kullanım için derecelendirilmiştir
- GPS: Çift bantlı GPS
- Etkinlik Takibi: 100 etkinliğe kadar izlemeyi destekler
- Sağlık İzleme: Kalp atış hızı, kan oksijeni, uyku ve stres izleme
- Renkler: Orman Yeşili ve Metal Gri
- Fiyat: 230$ / 280€ / 250£
- Mevcutluk: ABD, Avrupa ve İngiltere'de satışta
OnePlus Nord Buds 3 Pro: Tüm özellikler
- Sürücüler: 12,4 mm tetanize dinamik sürücüler
- Bağlantı: SBC ve AAC kodek desteğine sahip Bluetooth 5.4
- EQ: Kişiselleştirilmiş ses için manuel EQ
- ANC: 49 dB'ye kadar gürültü azaltma özelliğine sahip aktif gürültü engelleme (ANC)
- Pil: Kasanın 440 mAh pili, toplamda 44 saatlik dinleme süresi sağlıyor
- Dayanıklılık: IP55 toz ve suya dayanıklı
- Renkler: Yıldızlı Siyah ve Yeşim
- Fiyat: 80$ / 80€ / 80£
- Mevcutluk: ABD, Avrupa ve İngiltere'de satışta
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.