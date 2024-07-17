OnePlus Nord Buds 3 Pro ve Watch 2R tanıtıldı

Tam Boyutta Gör OnePlus, OnePlus Nord Buds 3 Pro ve Watch 2R'nin duyurulmasıyla ekosistemini genişletti. Bu yeni cihazlar, gelişmiş özellikler ve performans vaat eden Nord 4 ve OnePlus Pad 2 ile birlikte duyuruldu.

OnePlus Watch 2R: Tüm özellikler

OnePlus Watch 2R, bu yılın başlarında piyasaya sürülen OnePlus Watch 2'nin rafine edilmiş bir versiyonu. Çin'de OnePlus Watch 2 (eSIM) olarak bilinen uluslararası versiyon eSIM desteği almasa da birkaç yeni özellik sunuyor.

One UI 6.1.1 ile yeni özellikler eski telefonlara da geliyor 19 sa. önce eklendi

Çerçeve: Güncellenmiş saat çerçevesi

Güncellenmiş saat çerçevesi Düğmeler: İki yuvarlak yan düğme

İki yuvarlak yan düğme Saat Kayışı: Güncellenmiş tasarım

Güncellenmiş tasarım Ağırlık: Watch 2'den %25 daha hafif

Watch 2'den %25 daha hafif Ekran: 1.43 inç AMOLED ekran

1.43 inç AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1

Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 Bellek: 2 GB RAM ve 32 GB depolama

2 GB RAM ve 32 GB depolama İşletim Sistemi: Android Wear OS 4 ve RTOS ile çift önyükleme

Android Wear OS 4 ve RTOS ile çift önyükleme Pil: 500 mAh, 100 saat aktif kullanım için derecelendirilmiştir

500 mAh, 100 saat aktif kullanım için derecelendirilmiştir GPS: Çift bantlı GPS

Çift bantlı GPS Etkinlik Takibi: 100 etkinliğe kadar izlemeyi destekler

100 etkinliğe kadar izlemeyi destekler Sağlık İzleme: Kalp atış hızı, kan oksijeni, uyku ve stres izleme

Kalp atış hızı, kan oksijeni, uyku ve stres izleme Renkler: Orman Yeşili ve Metal Gri

Orman Yeşili ve Metal Gri Fiyat: 230$ / 280€ / 250£

230$ / 280€ / 250£ Mevcutluk: ABD, Avrupa ve İngiltere'de satışta

OnePlus Nord Buds 3 Pro: Tüm özellikler

Sürücüler: 12,4 mm tetanize dinamik sürücüler

12,4 mm tetanize dinamik sürücüler Bağlantı: SBC ve AAC kodek desteğine sahip Bluetooth 5.4

SBC ve AAC kodek desteğine sahip Bluetooth 5.4 EQ: Kişiselleştirilmiş ses için manuel EQ

Kişiselleştirilmiş ses için manuel EQ ANC: 49 dB'ye kadar gürültü azaltma özelliğine sahip aktif gürültü engelleme (ANC)

49 dB'ye kadar gürültü azaltma özelliğine sahip aktif gürültü engelleme (ANC) Pil: Kasanın 440 mAh pili, toplamda 44 saatlik dinleme süresi sağlıyor

Kasanın 440 mAh pili, toplamda 44 saatlik dinleme süresi sağlıyor Dayanıklılık: IP55 toz ve suya dayanıklı

IP55 toz ve suya dayanıklı Renkler: Yıldızlı Siyah ve Yeşim

Yıldızlı Siyah ve Yeşim Fiyat: 80$ / 80€ / 80£

80$ / 80€ / 80£ Mevcutluk: ABD, Avrupa ve İngiltere'de satışta

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OnePlus Nord Buds 3 Pro ve Watch 2R tanıtıldı