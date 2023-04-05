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    OnePlus Nord CE 3 Lite tanıtıldı: 108 MP kamera, 67W hızlı şarj ve 120 Hz ekran

    OnePlus markası beklenildiği gibi Nord CE serisi altındaki yeni akıllı telefonunu tanıttı. Nord CE 3 Lite olarak adlandırılan model selefinden daha büyük ekran ve 108 MP ana kamera ile geliyor.
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    OnePlus Nord CE 3 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    OnePlus yeni orta sınıf akıllı telefonunu resmen tanıttı. Nord CE 3 Lite olarak adlandırılan model tasarım olarak selefinden farklı. Cihazdaki işlemciye dokunulmamış olsa da teknik özellik bakımından çıtayı biraz daha yükseğe taşıdığı söylenebilir.

    OnePlus Nord CE 3 Lite'ın ekran boyutu 6.72 inçe yükseltildi. Hatırlayacağınız üzere Nord CE 2 Lite, 6.59 inçlik bir panele sahipti. Akıllı telefondaki bir diğer iyileştirme ise ana kameranın 64'ten 108 megapiksele çıkarılması olarak göze çarpıyor.

    OnePlus Nord CE 3 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Çinli marka cihazda 3x zoom destekli Samsung ISOCELL HM6 ana sensöre yer vermiş. Yeni nesil ayrıca Nord CE 2 Lite'ın 33 watt'ına kıyasla 67 watt'lık daha yüksek bir şarj hızı sunuyor. Akıllı telefondaki 5.000 mAh'lik batarya kapasite bakımından önceki modelle aynı.

    Arka tasarımı tanıdık

    OnePlus Nord CE 3 Lite'ın arka tasarımı Asus Zenfone 9'u anımsatıyor. Arka panelde iki adet yuvarlak kamera ünitesi var. Üstteki modül ana sensöre ev sahipliği yaparken, alttaki diskte diğer iki sensör yer alıyor. LED flaş da tam ikisinin arasına yerleştirilmiş.

    OnePlus Nord CE 3 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonun kenarları düz. Ekranında selfie kamerası için bir delik bulunuyor. İki renk seçeneği olan cihazın diğer  özelliklerini stereo hoparlörler, 3.5 mm kulaklık girişi ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz.

    OnePlus Nord CE 3 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    OnePlus Nord CE 3 Lite Özellikleri:

    • Ekran: 6.72 inç, IPS, Full HD+, 120 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G
    • Bellek: 8 GB (LPDDR4X)
    • Depolama: 128/256 GB (UFS 2.2), microSD desteği
    • Pil: 5.000 mAh (67W hızlı şarj)
    • Arka Kamera: 108 MP (ana), 2 MP (makro) 2 MP (derinlik)
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C, NFC, kulaklık girişi
    • İşletim sistemi: Android 13, OxygenOS 13.1
    • Renk: Misket Limon, Koyu Gri
    • Boyutlar: 165.5 × 76 × 8.3 mm
    • Ağırlık: 195 gram

    OnePlus Nord CE 3 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    OnePlus Nord CE 3 Lite Fiyatı:

    OnePlus Nord CE 3 Lite, Avrupa'da 329 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Cihazın satışları 20 Nisan'da başlayacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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