Konsept iOS 18 videosu olası değişiklikleri gözler önüne seriyor

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 sürümünü ve gelecek bir dizi önemli yeniliği duyuracak. Haziran ayında gerçekleştirilmesi beklenen etkinliğe halen biraz daha zaman olsa da şimdiden iOS 18’de olması beklenen bazı özellikler sızdırılmış durumda. Bu sızıntıları kullanarak Apple'dan beklememiz gereken özellikleri göstermeyi amaçlayan bir iOS 18 konsept videosu paylaşıldı.

iOS 18 konsept videosu paylaşıldı

Cottpro adlı YouTube kanalı tarafından tasarlanan konsept, iOS 18 güncellemesinin bir parçası olacağı söylenen özelliklerin ve tasarım değişikliklerinin üzerinde duruyor. Konsept tamamıyla mevcut ve geçmiş söylentilere dayanarak tasarlanmış durumda, dolayısıyla resmi sürümde daha fazla özellik görebileceğimiz gibi bunları görmeme ihtimalimiz de her zaman bulunuyor.

Tam Boyutta Gör iOS 18 konsepti iPhone'un Kilit Ekranını göstererek başlıyor. Buradaki kısayollara vurgu yapılırken video, yeniden tasarlanan Kontrol Merkezi de dahil olmak üzere işletim sisteminin çeşitli yönlerini gösteriyor. iPhone'daki Kontrol Merkezi bir süredir değişmemiş olsa da Apple’ın iOS 18 ile birlikte visionOS-vari bir tasarım kullanacağı bir süredir dillendiriliyor. Bu söylemler doğruysa videodaki çok benzeyen bir tasarım görebiliriz.

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Tam Boyutta Gör iOS 18 ile birlikte kullanıcıların uygulama simgelerini istedikleri yere koyabileceği belirtiliyor. Bu yetenek Android’de çok uzunca bir süredir bulunsa da iPhone kullanıcıları simgeleri gelişigüzel şekilde istedikleri yerleştiremiyor. Videoda bunun nasıl görüneceğinin üzerinde duruluyor. Bunun yanı sıra, iOS 18 konsepti, çoğu kullanıcının yıllardır istediği bir özellik olan iPhone'da yatay bir Ana Ekranı da gösteriyor. Ancak bunun resmi sürümde olması diğer özelliklere göre daha düşük bir ihtimal. Konsept videonun değinmediği daha birçok özelliğin iOS 18 ile gelmesi bekleniyor. Bunlar arasında çeşitli yapay zeka özellikleri de bulunuyor.

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Konsept iOS 18 videosu olası değişiklikleri gözler önüne seriyor