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    Konsept iOS 18 videosu olası değişiklikleri gözler önüne seriyor

    Apple, iOS 18 ile birlikte iPhone tarihindeki en büyük güncellemelerden birisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni bir konsept videosu ise olası değişiklikleri gözler önüne seriyor.

    Apple, WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 sürümünü ve gelecek bir dizi önemli yeniliği duyuracak. Haziran ayında gerçekleştirilmesi beklenen etkinliğe halen biraz daha zaman olsa da şimdiden iOS 18’de olması beklenen bazı özellikler sızdırılmış durumda. Bu sızıntıları kullanarak Apple'dan beklememiz gereken özellikleri göstermeyi amaçlayan bir iOS 18 konsept videosu paylaşıldı.

    iOS 18 konsept videosu paylaşıldı

    Cottpro adlı YouTube kanalı tarafından tasarlanan konsept, iOS 18 güncellemesinin bir parçası olacağı söylenen özelliklerin ve tasarım değişikliklerinin üzerinde duruyor. Konsept tamamıyla mevcut ve geçmiş söylentilere dayanarak tasarlanmış durumda, dolayısıyla resmi sürümde daha fazla özellik görebileceğimiz gibi bunları görmeme ihtimalimiz de her zaman bulunuyor.

    Konsept iOS 18 videosu olası değişiklikleri gözler önüne seriyor Tam Boyutta Gör
    iOS 18 konsepti iPhone'un Kilit Ekranını göstererek başlıyor. Buradaki kısayollara vurgu yapılırken video, yeniden tasarlanan Kontrol Merkezi de dahil olmak üzere işletim sisteminin çeşitli yönlerini gösteriyor. iPhone'daki Kontrol Merkezi bir süredir değişmemiş olsa da Apple’ın iOS 18 ile birlikte visionOS-vari bir tasarım kullanacağı bir süredir dillendiriliyor. Bu söylemler doğruysa videodaki çok benzeyen bir tasarım görebiliriz.

     

    Konsept iOS 18 videosu olası değişiklikleri gözler önüne seriyor Tam Boyutta Gör
    iOS 18 ile birlikte kullanıcıların uygulama simgelerini istedikleri yere koyabileceği belirtiliyor. Bu yetenek Android’de çok uzunca bir süredir bulunsa da iPhone kullanıcıları simgeleri gelişigüzel şekilde istedikleri yerleştiremiyor. Videoda bunun nasıl görüneceğinin üzerinde duruluyor. Bunun yanı sıra, iOS 18 konsepti, çoğu kullanıcının yıllardır istediği bir özellik olan iPhone'da yatay bir Ana Ekranı da gösteriyor. Ancak bunun resmi sürümde olması diğer özelliklere göre daha düşük bir ihtimal. Konsept videonun değinmediği daha birçok özelliğin iOS 18 ile gelmesi bekleniyor. Bunlar arasında çeşitli yapay zeka özellikleri de bulunuyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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