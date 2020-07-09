OnePlus Nord en net görüntüleri ile karşımızda

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OnePlus bu ay yeni bir orta sınıf telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Evan Blass, 21 Temmuz'da resmiyet kazanacak OnePlus Nord'un nasıl bir görünüme sahip olacağını gösteren yüksek kaliteli görseller yayınladı.

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Yayınlanan görüntüler cihazın delikli ekranla karşımıza çıkacağını gösteriyor. Ön tarafında 32 + 8 megapiksel çözünürkükte çift selfie kamerası görev yapacak. Ayrıca akıllı telefonun cam gövdeyle geleceğini de ekleyelim.

OnePlus Nord'un arka panelinde 48 + 8 + 5 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi göreceğiz. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, özel bir ses modu tuşu ve USB-C şarj bağlantı noktası ile piyasaya sürülecek. Ancak kulaklık girişi olmayacak.

Kılıf görselleri de paylaşıldı

Evan Blass cihazın yüksek kaliteli görüntülerine ek olarak resmi kılıf görsellerini de paylaştı. Kılıflardan birinin, akıllı telefonun iç bileşenlerini gösteriyormuş gibi tasarlanması dikkat çekiyor.

OnePlus Nord; 90 Hz tazeleme oranı ve FHD+ çözünürlük sunan 6.55 inç AMOLED ekran taşıyacak. Aynı zamanda Snapdragon 765G işlemci, 5G modem, 8/12 GB RAM ve 30 watt hızlı şarj destekli 4.300 mAh pille donatılacak. Akıllı telefonun fiyat etiketinin 500 doların altında olması bekleniyor.

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