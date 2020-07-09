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    OnePlus Nord en net görüntüleri ile karşımızda

    OnePlus’ın uygun fiyatlı yeni telefonu bu ayın sonunda resmi olarak tanıtılacak. Evan Blass, OnePlus Nord isimli modelin yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı.
    20 sa. (Son Güncelleme: 20 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus Nord en net görüntüleri ile karşımızda
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    OnePlus bu ay yeni bir orta sınıf telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Evan Blass, 21 Temmuz'da resmiyet kazanacak OnePlus Nord'un nasıl bir görünüme sahip olacağını gösteren yüksek kaliteli görseller yayınladı.

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    Yayınlanan görüntüler cihazın delikli ekranla karşımıza çıkacağını gösteriyor. Ön tarafında 32 + 8 megapiksel çözünürkükte çift selfie kamerası görev yapacak. Ayrıca akıllı telefonun cam gövdeyle geleceğini de ekleyelim.

    OnePlus Nord'un arka panelinde 48 + 8 + 5 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi göreceğiz. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, özel bir ses modu tuşu ve USB-C şarj bağlantı noktası ile piyasaya sürülecek. Ancak kulaklık girişi olmayacak.

    OnePlus Nord en net görüntüleri ile karşımızda

    Kılıf görselleri de paylaşıldı

    Evan Blass cihazın yüksek kaliteli görüntülerine ek olarak resmi kılıf görsellerini de paylaştı. Kılıflardan birinin, akıllı telefonun iç bileşenlerini gösteriyormuş gibi tasarlanması dikkat çekiyor.

    OnePlus Nord; 90 Hz tazeleme oranı ve FHD+ çözünürlük sunan 6.55 inç AMOLED ekran taşıyacak. Aynı zamanda Snapdragon 765G işlemci, 5G modem, 8/12 GB RAM ve 30 watt hızlı şarj destekli 4.300 mAh pille donatılacak. Akıllı telefonun fiyat etiketinin 500 doların altında olması bekleniyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    zdniz (dniz yıldırım) 1 sa.
    500 dolar desek 5500 civarı bir şey yapar bize yine çok yüksek bir zamanlar 1 buçuk 2 yıl önce o paralara amiral gemisi alıyorduk
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 7 sa.
    Ana kamera OIS'li olacakmış, bu fiyata OIS içeren nadir telefonlardan birisi. Umarım fiyat konusunda fazla yükselmezler yoksa yaptıkları hype'ın altında ezilecekler.
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    interwap (Volkan ) 8 sa.
    Zamanında OnePlus amiral gemişi 350 doların altındaydı. Şimdi ise orta sınıf için 500 dolar altında olması bekleniyor deniyor.
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    evlbleef 17 sa. (düzenlendi)
    Her sızıntıda ön kamera deliğinin yeri değişiyor. Ortada tek delikti, solda çift delik olmuş.
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