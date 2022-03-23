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Çinli üretici OnePlus'ın uygun fiyatlı bir akıllı saat çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklen cihaz, bütçe dostu ürünlerin sunulduğu Nord markası altında yer alacak.

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OnePlus Nord Watch olarak anılan akıllı saatin renkli dokunmatik ekran taşıyacağı bildiriliyor. Bununla birlikte kalp atış hızı sensörü, SpO2 monitörü, uyku izleme ve aktivite takibi gibi standart bir dizi özellik de konuşulanlar arasında.

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Muhtemel fiyatı da ortaya çıktı

OnePlus'ın yeni akıllı saatinin nasıl görüneceği konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak cihazın 130 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacağı söyleniyor. OnePlus Nord Watch ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşmeye devam edecek.

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OnePlus, Nord markası altında yeni bir akıllı saat hazırlıyor