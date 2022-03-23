OnePlus, Nord markası altında yeni bir akıllı saat hazırlıyor

Çinli üretici OnePlus'ın uygun fiyatlı bir akıllı saat çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklen cihaz, bütçe dostu ürünlerin sunulduğu Nord markası altında yer alacak.
OnePlus Nord Watch olarak anılan akıllı saatin renkli dokunmatik ekran taşıyacağı bildiriliyor. Bununla birlikte kalp atış hızı sensörü, SpO2 monitörü, uyku izleme ve aktivite takibi gibi standart bir dizi özellik de konuşulanlar arasında.
Muhtemel fiyatı da ortaya çıktı
OnePlus'ın yeni akıllı saatinin nasıl görüneceği konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak cihazın 130 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacağı söyleniyor. OnePlus Nord Watch ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşmeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tebrikler böyle zeki mühendislrere
Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara