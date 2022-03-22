Realme Narzo 50A Prime tanıtıldı: Unisoc T612 işlemci, 50 MP kamera, 5.000 mAh pil

Realme markası bugün düzenlediği etkinlikte uygun fiyatlı bir akıllı telefon duyurdu. Realme Narzo 50A Prime olarak adlandırılan model piyasadaki mevcut Narzo 50A'nın geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.
Realme Narzo 50A Prime, Full HD çözünürlükte 6.6 inç LCD ekrana sahip. Damla çentikli tasarımı benimseyen cihazda 8 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Ekran paneli akıllı telefonun ön yüzünün %90.7'sini kaplıyor.
Realme Narzo 50A Prime'ın arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ile birlikte makro kamera ve derinlik sensörü yer alıyor. Şirket makro kamera ve derinlik sensörünün çözünürlüğü konusunda bir bilgi paylaşmadı.
Unisoc T612 işlemci
Akıllı telefon kutudan Android 11 tabanlı Realme UI R Edition arayüzü ile çıkıyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 18W şarj destekli 5.000 mAh pilinden alan cihazın yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile geldiğini belirtelim.
Realme Narzo 50A Prime gücünü Unisoc T612 yonga setinden alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Siyah ve mavi renk seçenekleri ile sunulan akıllı telefonun başlangıç fiyatı 140 dolar olarak belirlenmiş durumda.
Realme Narzo 50A Prime Özellikleri:
- Ekran: 6.6 inç LCD, Full HD
- İşlemci: Unisoc T612
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64/128 GB
- İşletim sistemi: Android 11 (Realme UI R Edition)
- Arka kamera: 50 megapiksel ana sensör + makro + derinlik
- Ön kamera: 8 megapiksel
- Batarya: 5.000 mAh, 18W hızlı şarj
- Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, kulaklık girişi
- Boyutlar: 164.4 × 75.6 × 8.1 mm
- Ağırlık: 189 gr
Realme Narzo 50A Prime Fiyatları:
- 4 GB RAM + 64 GB depolama - 140 dolar
- 4 GB RAM + 128 GB depolama - 155 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Tebrikler böyle zeki mühendislrere
Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara