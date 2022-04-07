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    OnePlus Nord N20'nin ilk resmi görüntüsü yayınlandı: AMOLED ekranla geliyor

    OnePlus Nord N20 geçtiğimiz yılın sonlarından beri gündemi meşgul ediyor ancak bir türlü piyasaya sürülmedi. Nisan ayı içerisinde duyurulması beklenen akıllı telefonun ilk resmi görüntüsü yayınlandı.
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    OnePlus Nord N20'nin ilk resmi görüntüsü yayınlandı:
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    OnePlus markası Nord N20 akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili ilk bilgiler 2021'in Kasım ayında ortaya çıkmıştı ancak o tarihten bu yana bir türlü resmiyet kazanmadı. Akıllı telefonun bu ay içinde tanıtılmasıyla bu durum değişecek gibi gözüküyor.

    OnePlus Nord N20 geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Nord N10'un yerini alacak. PCMag internet sitesi cihazın ilk resmi basın görselini yayınladı. Akıllı telefonun tasarımı daha önce OnLeaks tarafından yayınlanan CAD tabanlı render'larla (aşağıda) tamamen uyumlu görünüyor.

    OnePlus Nord N20'nin ilk resmi görüntüsü yayınlandı:
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    OnePlus Nord N20 hakkında bilinenler

    OnePlus Nord N20, sol üst köşesinde delik bulunan 6.43 inç FHD+ AMOLED ekrana taşıyacak. Panelin yenileme hızı 60 Hz olacak. Ayrıca ekran içi parmak izi tarayıcısı ve SuperVOOC hızlı şarj teknolojisinden de bahsedildiğini ekleyelim.

    Akıllı telefonun arka panelinde üç adet kamera ve bir LED flaş yer alacak. Ana sensörün 48 megapiksel olacağı söyleniyor. OnePlus Nord N20'nin diğer muhtemel özelliklerini Snapdragon 695 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 4.500 mAh pil olarak sıralayabiliriz.

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    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 hafta önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 hafta önce

    direk 10k

    LooF 1 hafta önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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