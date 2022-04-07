OnePlus Nord N20'nin ilk resmi görüntüsü yayınlandı: AMOLED ekranla geliyor

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OnePlus markası Nord N20 akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili ilk bilgiler 2021'in Kasım ayında ortaya çıkmıştı ancak o tarihten bu yana bir türlü resmiyet kazanmadı. Akıllı telefonun bu ay içinde tanıtılmasıyla bu durum değişecek gibi gözüküyor.

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OnePlus Nord N20 geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Nord N10'un yerini alacak. PCMag internet sitesi cihazın ilk resmi basın görselini yayınladı. Akıllı telefonun tasarımı daha önce OnLeaks tarafından yayınlanan CAD tabanlı render'larla (aşağıda) tamamen uyumlu görünüyor.

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OnePlus Nord N20 hakkında bilinenler

OnePlus Nord N20, sol üst köşesinde delik bulunan 6.43 inç FHD+ AMOLED ekrana taşıyacak. Panelin yenileme hızı 60 Hz olacak. Ayrıca ekran içi parmak izi tarayıcısı ve SuperVOOC hızlı şarj teknolojisinden de bahsedildiğini ekleyelim.

Akıllı telefonun arka panelinde üç adet kamera ve bir LED flaş yer alacak. Ana sensörün 48 megapiksel olacağı söyleniyor. OnePlus Nord N20'nin diğer muhtemel özelliklerini Snapdragon 695 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 4.500 mAh pil olarak sıralayabiliriz.

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