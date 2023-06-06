OnePlus Nord N30 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Bir zamanların amiral gemi katili olarak adlandırılan OnePlus, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bugünse akıllı telefon devi, geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya çıkan Nord N20 5G'nin halefi OnePlus Nord N30 5G modelini duyurdu.

OnePlus Nord N30 5G tanıtıldı

OnePlus Nord N30 5G, Qualcomm’un orta seviye işlemcilerinden biri olan Snapdragon 695'ten gücünü alıyor. Bununla birlikte 8GB LPDDR4X RAM ve 1TB'a kadar genişletilebilir 128GB depolama (UFS 2.2) ile gelen telefonda, FullHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,72" boyutlarında LCD panel bizleri karşılıyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus Nord N30 5G'nin arka tarafındaysa üçlü kamera kurulumu ve dairesel flaş bulunuyor. 108MP çözünürlüğünde olan ana kamera f/1.7 diyaframa ve 3x kayıpsız yakınlaştırmaya sahip. Diğer iki sensör ise 2MP derinlik ve 2MP makro. Cihazın ön tarafına gelirsek, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış f/2.4 16MP sensör bulunmakta.

Nothing Phone 2'nin render görüntüleri sızdırıldı! İşte tasarımı 14 sa. önce eklendi

165.5 x 76 x 8.3 mm boyutlara ve 195 g ağırlığa sahip olan OnePlus Nord N30 5G, kutusundan 50W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında stereo hoparlör, USB-C, Wi-Fi 802.11, 5G ve Çift SIM desteği yer alıyor.

OnePlus Nord N30 5G çıkış tarihi ve fiyatı

Pastel Kireç ve Kromatik Gri renk seçeneklerine sahip olan OnePlus Nord N30 5G, 8 Haziran'dan itibaren 299,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.

OnePlus Nord N30 5G özellikleri

Ekran: 6.72 inç, IPS, HD+, 1080 x 2400 pixel, 120Hz

6.72 inç, IPS, HD+, 1080 x 2400 pixel, 120Hz İşlemci: Snapdragon 695 5G (6 nm)

Snapdragon 695 5G (6 nm) Bellek: 8GB

8GB Depolama: 128GB (Genişletilebilir)

128GB (Genişletilebilir) Arka Kamera: 108MP f/1.7, 1/1.67", 0.64µm, PDAF (ana), 2 MP, f/2.4 (derinlik), 2 MP, f/2.4 (Makro)

108MP f/1.7, 1/1.67", 0.64µm, PDAF (ana), 2 MP, f/2.4 (derinlik), 2 MP, f/2.4 (Makro) Ön Kamera: 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm

16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm Pil: 5.000mA (50W hızlı şarj)

5.000mA (50W hızlı şarj) Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C, Çift SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C, Çift SIM İşletim sistemi: Android 13, OxygenOS 13.1

Android 13, OxygenOS 13.1 Boyutlar: 165.5 x 76 x 8.3 mm

165.5 x 76 x 8.3 mm Ağırlık: 195 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

OnePlus Nord N30 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı