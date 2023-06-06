OnePlus Nord N30 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- OnePlus Nord N30 5G tanıtıldı
- OnePlus Nord N30 5G çıkış tarihi ve fiyatı
- OnePlus Nord N30 5G özellikleri
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OnePlus Nord N30 5G tanıtıldı
OnePlus Nord N30 5G, Qualcomm’un orta seviye işlemcilerinden biri olan Snapdragon 695'ten gücünü alıyor. Bununla birlikte 8GB LPDDR4X RAM ve 1TB'a kadar genişletilebilir 128GB depolama (UFS 2.2) ile gelen telefonda, FullHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,72" boyutlarında LCD panel bizleri karşılıyor.
165.5 x 76 x 8.3 mm boyutlara ve 195 g ağırlığa sahip olan OnePlus Nord N30 5G, kutusundan 50W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında stereo hoparlör, USB-C, Wi-Fi 802.11, 5G ve Çift SIM desteği yer alıyor.
OnePlus Nord N30 5G çıkış tarihi ve fiyatı
Pastel Kireç ve Kromatik Gri renk seçeneklerine sahip olan OnePlus Nord N30 5G, 8 Haziran'dan itibaren 299,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.
OnePlus Nord N30 5G özellikleri
- Ekran: 6.72 inç, IPS, HD+, 1080 x 2400 pixel, 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 695 5G (6 nm)
- Bellek: 8GB
- Depolama: 128GB (Genişletilebilir)
- Arka Kamera: 108MP f/1.7, 1/1.67", 0.64µm, PDAF (ana), 2 MP, f/2.4 (derinlik), 2 MP, f/2.4 (Makro)
- Ön Kamera: 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm
- Pil: 5.000mA (50W hızlı şarj)
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C, Çift SIM
- İşletim sistemi: Android 13, OxygenOS 13.1
- Boyutlar: 165.5 x 76 x 8.3 mm
- Ağırlık: 195 g
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