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    OnePlus Nord N30 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Akıllı telefon pazarında fiyat performans odaklı modellere imza atan OnePlus, yeni telefonu OnePlus Nord N30 5G'yi duyurdu. İşte OnePlus Nord N30 5G özellikleri ve fiyatı.
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    OnePlus Nord N30 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bir zamanların amiral gemi katili olarak adlandırılan OnePlus, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bugünse akıllı telefon devi, geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya çıkan Nord N20 5G'nin halefi OnePlus Nord N30 5G modelini duyurdu. 

    OnePlus Nord N30 5G tanıtıldı

    OnePlus Nord N30 5G, Qualcomm’un orta seviye işlemcilerinden biri olan Snapdragon 695'ten gücünü alıyor. Bununla birlikte 8GB LPDDR4X RAM ve 1TB'a kadar genişletilebilir 128GB depolama (UFS 2.2) ile gelen telefonda, FullHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,72" boyutlarında LCD panel bizleri karşılıyor.

    OnePlus Nord N30 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    OnePlus Nord N30 5G'nin arka tarafındaysa üçlü kamera kurulumu ve dairesel flaş bulunuyor. 108MP çözünürlüğünde olan ana kamera f/1.7 diyaframa ve 3x kayıpsız yakınlaştırmaya sahip. Diğer iki sensör ise 2MP derinlik ve 2MP makro. Cihazın ön tarafına gelirsek, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış f/2.4 16MP sensör bulunmakta.

    165.5 x 76 x 8.3 mm boyutlara ve 195 g ağırlığa sahip olan OnePlus Nord N30 5G, kutusundan 50W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında stereo hoparlör, USB-C, Wi-Fi 802.11, 5G ve Çift SIM desteği yer alıyor.

    OnePlus Nord N30 5G çıkış tarihi ve fiyatı

    Pastel Kireç ve Kromatik Gri renk seçeneklerine sahip olan OnePlus Nord N30 5G, 8 Haziran'dan itibaren 299,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı. 

    OnePlus Nord N30 5G özellikleri

    • Ekran: 6.72 inç, IPS, HD+, 1080 x 2400 pixel, 120Hz
    • İşlemci: Snapdragon 695 5G (6 nm)
    • Bellek: 8GB
    • Depolama: 128GB (Genişletilebilir)
    • Arka Kamera: 108MP f/1.7, 1/1.67", 0.64µm, PDAF (ana), 2 MP, f/2.4 (derinlik), 2 MP, f/2.4 (Makro)
    • Ön Kamera: 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm
    • Pil: 5.000mA (50W hızlı şarj)
    • Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C, Çift SIM
    • İşletim sistemi: Android 13, OxygenOS 13.1
    • Boyutlar: 165.5 x 76 x 8.3 mm
    • Ağırlık: 195 g
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